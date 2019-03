Recenze: Jak se vychovávají holky. Seriál Bude líp vypráví o malých věcech

„Jsi moje máma! Chci, abys věděla, když se s někým vyspím nebo se zfetuju!“ vykřikuje sedmnáctiletá Max. „Néé, prosím tě. Dělej to tak, ať o tom nevím,“ odpovídá unaveně matka za volantem auta.

Žádné jiné rodinné dílo diváka tak nepřiblíží ke svým postavám. Seriál Bude líp, jehož třetí řadu právě vysílá stanice HBO, přitom není o ničem neobyčejném. Nikdo tu není mafián nebo drogový boss, důležité je, kdo vynesl odpadky nebo si tajně půjčil auto.

Dvaapadesátiletá americká herečka Pamela Adlonová, která ztvárnila herečku a hlavu rodiny Sam Foxovou jako verzi sebe sama, se dnes už počítá mezi celebrity. V seriálu ji ale vidíme v jejím malém rodinném světě. "Menší věci jsou lepší," říká v rozhovorech.

Adlonová je známá jako dabérka kreslených seriálů a herečka malých rolí - Marcy v Californication nebo Pamely v Rozvedeném se závazky. Nejpřekvapivější na jejím seriálu Bude líp je upřímnost, s jakou ukazuje, kterak sama vychovává tři dcery a dohlíží na svou stále zapomnětlivější matku. Stejně jako její seriálová postava Sam Foxová je také Adlonová matkou tří puberťaček, která se rezolutně rozešla s jejich otcem.

Mnohé scény v Bude líp jsou napsané podle prožitých situací, stejně jako repliky, které přemoudřelé dcery pronášejí s očima obrácenýma v sloup. Sledujeme důležité, občas bolavé momenty i chvíle, kdy rozespalá "single máma" prošťouchává ucpaný záchod nebo zápasí s protipožárním alarmem, než na dveře vzápětí zaklepou hasiči. Přestože i zbytek rodiny v seriálu hrají profesionálky, divák má pocit, jako by seděl u postav v obýváku.

Život Sam Foxové, která je, jak říká, "mámou, tátou, rozhodčím i policajtem", seriál líčí jako dennodenní, vyčerpávající, dojemné a legrační utrpení. Nejčastěji popisuje různé podoby ženského dospívání, mateřství a také neobvykle blízký, kamarádský vztah mezi matkou a dcerami. "Mami, sehnala bys mi trávu? Copak nechceš, abych měla dobrý bio model? To si mám tajně kupovat nějakou hnusnou?" doráží v jedné epizodě nejstarší dcera Max.

Každý díl přináší komické svědectví o tom, že děti považují vše, co pro ně rodiče dělají, za samozřejmé, a svou vypočítavostí a manipulacemi dokážou rodičům znepříjemnit den ze všech nejvíc. Když matku vyvedou z míry, reagují nevzrušeně: "Klídek, mami", nebo "Bože, nedělej zbytečné scény", nebo "Nechovej se jako bipolární!"

Seriál se vyhýbá běžným klišé rodinných sitcomů. Bude líp je alternativou žánru, stejně jako je pětice žen netradiční verzí rodiny. Vše plyne svým tempem, které budí dojem, že sledujeme výběr ze záznamu něčího života.

Tendence neřídit se pravidly, ale logikou toho, co se skutečně stalo, ještě zesílila poté, co musel tvůrčí tým kvůli nařčením ze sexuálního obtěžování opustit americký komik Louis C. K. Adlonová ztratila spoluautora námětu i scénářů a následovalo období nejistoty, zda vůbec pokračovat. Nakonec sestavila tvůrčí tým ze samých žen. A vyšlo to. Třetí řada Bude líp má úspěch nejen díky tomu, že je vtipná. V porovnání se seriály jiných komiků, které jsou částečně autobiografické - jako Rozvedený se závazky, Nesvá či Master of None -, Bude líp představuje unikum.

Struktura dílů se ještě více rozvolnila a v kombinaci s režijními postupy Adlonové, postavenými na přirozeném světle, napodobování dokumentárního stylu a častém používání hudby ze 60. a 70. let minulého století, vyvolává právě tato rozvolněnost dojem blízkosti a autenticity.

Rozdíl mezi Bude líp a seriálem Rozvedený se závazky - na němž se Adlonová podílela herecky, autorsky i producentsky a získala za něj 4 nominace na televizní cenu Emmy -, nejtrefněji shrnuje její někdejší kolega Louis C. K. Před pár lety ji právě on přivedl na myšlenku, aby se pustila do vlastního seriálu. "Myslím, že Pamelin seriál je hezčí než ten můj a v mnoha ohledech lepší. Já většinou ukazuji to nejhorší, co se v životě stává, moje postavy jsou beznadějné. Pamela ne, má ráda, když se lidem daří. Má ráda život," řekl.

V jednom ohledu Bude líp funguje přesně tak, jak velí tradice rodinných seriálů - máma tří dcer se pokaždé snaží najít zdravé řešení konfliktu nebo dcery co nejlépe provést traumatem, které právě prožívají. V situaci, kdy je na tři svéhlavé puberťačky sama, však její výchovné metody ani nemohou být konvenční.

V jedné epizodě reaguje na hádku dvou mladších dcer tím, že je pobídne, aby na sebe přesně jednu minutu křičely všechny nadávky, které je napadnou. Nejmladší a nejroztomilejší Duke je ve svém hněvu tak vynalézavá, že po jejím proudu právě vymyšlených sprosťáren všichni vyprsknou smíchy.

"Pamela udělala něco, co by měl udělat každý, kdo píše - napsala seriál, který mohla napsat jen ona," říká Tom Kapinos, tvůrce také v Česku populárního seriálu Californication, kde si Adlonová před lety zahrála hubatou Marcy. S tou Kapinos původně počítal jen jako s epizodní postavou, charisma malé herečky s chraplavým hlasem ho ale přimělo udělat z ní členku stálé sestavy. Pro vtipný seriál o pořád nadrženém herci Davidu Duchovnym prý byla ideální múzou.

Dnes je Marcy podle internetové databáze IMDB jednou ze 190 rolí, které již Adlonová ztvárnila. "Bude líp je první věc, kterou sama točí, ale před kamerou se pohybuje už od 12 let. Většinou hrála, jak sama říká, podržtašky a fackovací panáky důležitějším postavám. Od mladší sestry Dámy v růžovém ve druhém dílu Pomády po mimozemšťana ve Star Treku: Nové generaci," vypočítává časopis New Yorker ve velkém profilu, který autorce nedávno věnoval.

Hraní štěků a podmínky, ve kterých pracují herci druhé kategorie, jsou po rodině druhým životním tématem Pamely Adlonové. V seriálu její postavu vidíme, jak se při natáčení romantické komedie svěřuje režisérovi: při jisté scéně je jí trapně. "Přece ji nevystřihneme, je to nejvtipnější moment," ukončuje režisér diskusi.

Jindy herečka natáčí jednu repliku čtyřicetkrát, hladová a nikým ze štábu neinformovaná o tom, kdy utrpení skončí. A v další epizodě nové řady kolem ní ostatní herci při natáčení v pouštním horku zvrací. Když si jde stěžovat, režisér jí jako útěchu nabízí přístup na svoji osobní toaletu, aby jako obvykle nemusela stát frontu s dvaceti dalšími lidmi.

Pamela Adlonová má za sebou ve skutečnosti ještě horší zkušenosti, například pád do bezvědomí při natáčení kousku, jenž byl chybně klasifikován jako scéna, na kterou není třeba kaskadér. Tehdy hlavou prorazila umělou stěnu a utržila několik zranění.

Upozorňování na stres a lhostejnost okolí, podmínky, za nichž bezejmenní herci i ostatní profesionálové na place pracují, jsou podle New Yorkeru jakýmsi "osobním #MeToo" Adlonové, napsal týdeník v narážce na hashtag shrnující vlnu obvinění ze sexuálního obtěžování.

Adlonová poukazuje na to, že ponižující situace na place a porušování pravidel důstojné práce znají všichni, kdo nepatří mezi celoživotní superhvězdy.

Její postava Sam Foxová je v seriálu Bude líp nicméně vždy víc máma než herečka. Nejlíp to ilustruje díl, ve kterém se bez jejího vědomí kilometry daleko rozhodují mladí tvůrci, zda ji obsadí do svého příštího projektu. Nakonec jim producent sežene herečku Rachel McAdamsovou jako náhradu za starší a nepříliš známou Sam, která se o ušlé příležitosti ani nedozví. Zato má díky tomu čas jet s dcerou na tábor.

Malé věci, o kterých seriál vypráví, jsou nakonec vlastně dost velké - vztahy v rodině, pečování jednoho o druhého a vzájemná závislost, která tím vzniká, dospívání, stárnutí, vědomí smrtelnosti.

Všechna tato vážná témata Adlonová v Bude líp zpracovává s drzostí někoho, kdo nikdy nedbal na dekorum. Opakovaně ji vidíme přemýšlet na záchodě, účastnit se směšných konfliktů nebo potají jít pro kondom schovaný pod skříní v pokoji jedné z dcer, protože ho sama potřebuje.

V jedné dnes už těžko představitelné scéně staršího seriálu Rozvedený se závazky ji komik Louis C. K. neobratně honí po bytě, aby ji násilím svedl. "Bože, ty neumíš ani znásilnit!" reaguje její postava předtím, než otevře dveře a z jeho bytu prostě odejde.

Obliba trapnosti a nedokonalosti jí umožňuje zachytit vlastní rodinný život s brutální a často dojemnou upřímností. "Co chci ukázat ve třetí řadě Bude líp? Že Sam, Max, Frankie i všechny ostatní jsou většinu času zmatené a nevědí si se sebou rady," shrnula Adlonová v rozhovoru pro deník New York Times. "Chtěla jsem se v téhle sezoně věnovat změnám, které prožívají," dodala.