Britskou filmovou cenu BAFTA za nejlepší zvuk získal i Čech Viktor Prášil

Britskou filmovou cenu BAFTA za nejlepší zvuk dnes získal i český zvukař Viktor Prášil za práci na německém válečném dramatu Na západní frontě klid. Oceněn byl spolu s kolegy Larsem Ginzelem, Frankem Krusem a Markusem Stemlerem.

BAFTA to uvedla na svém webu. Naopak neuspěli čeští specialisté na zvláštní efekty Viktor Müller a Kamil Jafar nominovaní spolu s kolegy taktéž za práci na tomto v Česku natočeném snímku. Cenu v této kategorii získal kasovní trhák Avatar: The Way of Water.

Nominaci dnes na cenách Britské akademie filmového a televizního umění neproměnil v kategorii krátký britský animovaný film ani snímek Půlnoční hlídka britského režiséra Johna Stevensona, který vznikl v česko-britské koprodukci. V této kategorii zvítězil snímek The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (Chlapec, krtek, liška a kůň).

Film Na západní frontě klid, který bez příkras vizuálně i pomocí temného zvukového doprovodu ukazuje hrůzy první světové války, byl nominován v celkem 14 kategoriích. Zatím si odnesl ceny za nejlepší cizojazyčný film, za kameru (James Friend), za adaptovaný scénář (Edward Berger, Lesley Patersonová a Ian Stokell) i za hudbu (Volker Bertelmann). Edward Berger získal navíc cenu za nejlepší režii.

Šance bude mít v březnu i na Oscarech, kde má devět nominací. Mezi kandidáty na zlatou sošku patří díky práci na válečném dramatu i čtyři Češi, včetně dnes oceněného Viktora Prášila. Dalšími jsou trikaři Viktor Müller a Kamil Jafar a také maskérka Linda Eisenhamerová.