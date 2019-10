Recenze: V popcornovém akčním filmu Blíženec bojuje Will Smith se svým mladším já

Technologickými možnostmi a dvojrolí Willa Smithe, který hraje nájemného vraha i jeho o čtvrtstoletí mladší klon, láká diváky akční sci-fi thriller Blíženec. Snímek, který včera vstoupil do českých kin, je žánrově podobně rozpolcený jako jeho aktéři.

Blížence natočil tchajwansko-americký režisér Ang Lee, podepsaný pod žánrově odlišnými filmy s pozoruhodnými emocionálními přesahy Rozum a cit, Tygr a drak, Zkrocená hora nebo Pí a jeho život. Jeho novinka, vytvořená pod záštitou producenta akčních hitů Jerryho Bruckheimera, však navzdory zjevným ambicím působí až nečekaně rutinně a odtažitě.

Will Smith ztělesnil špičkového odstřelovače zpravodajské agentury, který své oběti dokáže zasáhnout i v jedoucím rychlovlaku ze vzdálenosti dvou kilometrů. Chystá se sice do výslužby, když ale po posledním úkolu odhalí alarmující nesrovnalosti, stává se persona non grata.

Zkorumpovaní chlebodárci na něj nasadí jeho mladší kopii, jež má Smithovu postavu zlikvidovat. "Junior", tajně vytvořený ze zabijákovy DNA, po něm zdědil všechny jeho jedinečné schopnosti, avšak žádnou ze slabých stránek způsobených stárnutím a především výčitkami svědomí.

Anga Leeho zřejmě zlákala možnost vyzkoušet si nové technologie. Digitální "omlazování" herců přitom dnes již není ojedinělé, plně ho využili tvůrci akčního sci-fi Captain Marvel nebo Martin Scorsese ve svém novém filmu The Irishman, který příští měsíc uvede Netflix.

Digitální kouzla mají různě zdařilé výsledky a Blíženec v tomto směru dopadl uspokojivě. Nicméně ani facelift Willa Smithe z jedniček a nul není bez chyby. Omlazená tvář z některých úhlů působí až příliš synteticky.

Vzájemná interakce dvou věkových verzí téhož herce vypadá celkem věrohodně, avšak tvůrci si pomáhají zasazováním akce do tmavého prostředí. Přesvědčivěji technologie vyzněla například ve sci-fi thrilleru 7 životů, kde Noomi Rapaceová ztvárnila sedm vzhledově identických sester. Možná to ale bylo tím, že jejich představitelka je - ve srovnání s Willem Smithem - mnohem lepší herečka.

Ve 3D natočený Blíženec sází také na inovační zpracování obrazu. Technologie high frame rate díky vícenásobné snímkové frekvenci činí obraz čistší, jasnější a detailnější. Zároveň je až tak dokonalý, že působí nepřirozeně. V divácích evokuje pocit, že sledují spíše televizní vysílání na špičkové obří obrazovce než film na plátně.

Ve srovnání s hyperostrým obrazem naopak scénář, který napsali tři autoři včetně Davida Benioffa, spolutvůrce seriálu Hra o trůny, vyznívá rozmlženě. Vlastní příběh, jehož zárodky vznikly před více než dvaceti lety, jen recykluje motivy dříve viděné ve filmech typu Looper nebo trilogii o Jasonu Bourneovi.

V důsledku toho je několikrát předělávaný scénář značně předvídatelný. Přitom ztrácí nejen napětí, ale také základní logiku. Mimo jiné se zdá poněkud paradoxní, že dva elitní odstřelovači během vzájemné konfrontace opakovaně nejsou schopni jeden druhého trefit.

V thrilleru, který se odehrává v různých koutech světa včetně budapešťského podzemí, se objevuje pouze jedna pamětihodná scéna. Nájemní zabijáci se pronásledují na motocyklech ulicemi kolumbijské Cartageny, přičemž mladší z nich stroj na dvou kolech využívá jako zbraň.

Choreografie dalších bojových scén však není zdaleka tak vynalézavá jako třeba v adrenalinových filmech John Wick nebo Atomic Blonde: Bez lítosti.

Mezi akčními scénami navíc zůstává řada hluchých nebo fádních míst, jež zaplňují doslovné dialogy. Jako by se tvůrci nedokázali rozhodnout, zda točí popcornový akční thriller, sci-fi s rádoby existenciálními přesahy, či dokonce rodinné melodrama. Scenáristé si pohrávají s několika archetypálními tématy, jako jsou frankensteinovská hra na boha či freudovská touha "zabít otce". Ani jedno však v řídké zápletce plnohodnotně nerozvinou.

Spíše do počtu jsou pak vedlejší postavy, včetně mladé agentky v podání sympatické Mary Elizabeth Winsteadové. Ta ohroženého zabijáka doprovází během útěku před jeho mladším "já" a v příběhu se objevuje jen kvůli náznaku romantické linky a pro doplnění chybějícího subjektu v hrdinově "falešné" rodině.

Nevýrazně působí také hlavní padouch, duchovní otec tajného klonovacího projektu Gemini, kterého ztvárnil Clive Owen.

Řečeno počítačovou terminologií: technologický upgrade se podepsal na režijním downgradu Anga Leeho.