Okolo akademie zlověstně krákorá havran. Ve filmu s Balem figuruje mladý Poe

Bývalý děkan brněnské právnické fakulty Jan Svatoň se zřejmě stane ústavním soudcem. Senátní ústavně-právní výbor dnes jeho nominaci doporučil horní parlamentní komoře jednomyslně schválit. Svatoň působí na katedře ústavního práva Masarykovy univerzity, jejímž byl prorektorem. Senát bude o jeho jmenování rozhodovat za týden.

Sedmdesátiletý Svatoň by měl v týmu ústavních soudců obsadit místo po Kateřině Šimáčkové, která předloni přešla k Evropskému soudu pro lidská práva. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský označil Svatoně za velmi kvalitního kandidáta. Prezident Miloš Zeman původně na místo po Šimáčkové navrhoval advokáta Petra Poledníka, ten ale loni v Senátu potřebnou podporu nezískal.

Pravděpodobný budoucí ústavní soudce Svatoň není pro velké změny ústavy. "Není nutné zavádět rozsáhlé změny do ústavy," řekl senátorům. Do ústavy by podle něj měl být zakotven institut veřejného ochránce práv, tedy ombudsmana. Svatoň nevidí potřebu ústavního zakotvení práva nosit zbraň, na platbu v hotovosti nebo na manželství heterosexuálních párů.