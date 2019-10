Budeme potřebovat odposlech do bytu. HBO vydala plnohodnotný trailer z Bez vědomí

Po 12 letech se z londýnského exilu vracejí domů do Československa manželé Marie a Viktor. Protagonisté nového špionážního seriálu HBO Bez vědomí přijíždějí do stále ještě totalitní společnosti krátce před revolučními událostmi roku 1989 a Viktor mizí. Aby ho Marie našla, musí se ponořit do světa zpravodajských služeb.

2:15 Bez vědomí bude mít premiéru 17. listopadu. | Video: HBO

Ze seriálu, který měl premiéry na festivalech v Karlových Varech a Torontu, HBO toto pondělí vydala plnohodnotný dvouminutový trailer. Bez vědomí, jejž podle scénáře debutujícího Ondřeje Gabriela natočil Ivan Zachariáš, bude mít premiéru 17. listopadu. Na internetové platformě HBO GO firma uvede všech šest epizod naráz.