Festival Academia film Olomouc ovládl snímek Jezero Vostok: Hory šílenství

před 4 hodinami

Vítězným filmem letošního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc se stal ruský snímek Jezero Vostok: Hory šílenství o extrémním vědeckém výzkumu v pravěkém jezeře.

Na letošním 52. ročníku mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc (AFO) se sloganem The Future Is Now! zvítězil nezávislý ruský dokument Jezero Vostok: Hory šílenství. Snímek režisérky Jekatěriny Jeremenkové pojednává o extrémním vědeckém výzkumu v pravěkém jezeře.

"Výjimečný dokument Jezero Vostok vznikal celých 18 let a cena festivalu mu velmi zásadně pomůže v jeho dalším tažení. AFO tak skutečně plní jeden ze svých stěžejních cílů, kterým je dopomoci vzniku další kvalitní pop-vědecké tvorby," řekl programový ředitel Jakub Ráliš.

Cenu pro nejlepší česko-slovenský snímek si odnesl dokument Jednou nohou v absolutnu: Hon na Parkinsona o netušených možnostech spolupráce špičkových neurologů s elektrotechniky.

Sami diváci ocenili epické rodinné dobrodružství Predátoři 3D. Nejlepším krátkým populárně-vědeckým filmem porota určila snímek Pod nulou. Už při slavnostním zahájení festivalu obdržel hlavní cenu za celoživotní přínos popularizaci vědy astronom Jiří Grygar.

Na festival, který dnes končí, letos přišlo 5603 diváků.

Na AFO se letos přihlásilo více než 3000 snímků, dramaturgové do tří hlavních soutěžních kategorií vybrali 52 filmů. Celkově se na festivalu promítalo 150 snímků. Academia Film Olomouc pořádá Univerzita Palackého od roku 1966, patří mezi nejstarší české filmové přehlídky.

