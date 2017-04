Anifilm ocení Jiřího Šalamouna a promítne všechny jeho filmy. I Maxipsa Fíka

před 1 hodinou

Třeboňský festival animovaných filmů Anifilm zveřejnil program. Fanoušci se mohou těšit na autory filmů Panika v městečku, Max a Mary nebo na tým autorů oblíbených počítačových her Amanita Design. Speciální pozornost dostane Jiří Šalamoun a doprovodný program se zaměří na animace všeho druhu.

Festival animovaných filmů Anifilm, který proběhne 2. - 7. května, zveřejnil program.

Z Austrálie přiletí Adam Elliot a zůstane v Třeboni po celou dobu festivalu. Představí své krátkometrážní filmy včetně Oscarem oceněného Harvie Krumpeta i celovečerní snímek Mary a Max. Potkat ho fanoušci mohou na neformálním setkání, kterému Elliot říká "Přátelské posezení u ohně".

Držitel dvou cen César, belgický režisér Stéphane Aubier, představí populární seriál grotesek Pic Pic André Shoow a sám předvede, jak od obrázkového scénáře po animaci vypadá příprava jedné epizody kultovního seriálu Panika v městečku. V seriálové i celovečerní podobě ji uvidí i návštěvníci festivalu. Dětem pak autor takto ukáže filmovou bajku O myšce a medvědovi.

Argentinský režisér Juan Pablo Zaramella se zatím Oscara ani Césara nedočkal, ale za krátký film Luminaris posbíral celkem 326 mezinárodních ocenění. Na Anifilm přiveze průřez svou autorskou tvorbou i svůj nejnovější komediální seriál Nejmenší mužíček na světě, v němž nepředstaví opravdu nejmenšího muže na světě.

Korejskou animaci na Anifilmu představí hned tři mladé korejské filmařky Dahee Jeong, Kim Seunghee, Nari Jang, jejichž filmy úspěšně obrážejí světové festivaly.

Letošní Anifilm se bude intenzivněji věnovat počítačovým hrám a virtuální realitě. Finka Elina Vartiainen představí inspirativní možnosti virtuální reality. Luke Whittaker, spoluzakladatel studia State of Play, ukáže tvorbu her včetně ruční práce s papírem, kartonem a miniaturní elektronikou. Do Třeboně dorazí i jedno z nejslavnějších českých herních studií Amanita Design.

Před několika dny oslavil 82. narozeniny výtvarník a ilustrátor Jiří Šalamoun a na slavnostním zahájení letošního Anifilmu dostane cenu za celoživotní přínos animovanému filmu. Jiří Šalamoun se díky seriálové postavě Maxipsa Fíka nesmazatelně zapsal do dějin české animace, jako výtvarník ovšem spolupracoval na dalších samostatných krátkých filmech většinou pro dospělé diváky. Výjimečné jsou třeba jeho spolupráce s Jiřím Brdečkou nebo s Václavem Merglem.

Anifilm uvede všechny Šalamounovy filmy a na výstavě připomene také jeho výrazné "zásahy" do hraných filmů v podobě titulků, sekvencí i plakátů k nim.

