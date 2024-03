Od soužití Židů s muslimy po flamenco. Festival Jeden svět nově uvádí i hrané filmy

Festival Jeden svět, který se věnuje lidským právům, letos kromě dokumentárních filmů poprvé zařadí do programu hranou tvorbu. K vidění budou i snímky ve virtuální realitě. Jedním z vrcholů ročníku má být dokument Moje nová tvář o ženě, kterou napadl bývalý přítel a poleptal jí obličej kyselinou.

Akce začne příští středu 20. března, potrvá do 21. dubna. Jeden svět se koná ve 48 městech po Česku.

"V době, kdy je o stavu lidských práv třeba informovat s ještě větším úsilím a zápalem než kdy dříve, je také třeba zapojit odlišné formy vyprávění a dát moc imaginaci o jiných, možných světech," vysvětluje změnu v dramaturgii ředitel přehlídky Ondřej Kamenický.

Podle něj už dnes mnoho dokumentů využívá hrané postupy, aby dosáhly silnějšího účinku na diváka. Striktní rozdělování filmů na dokumentární a hrané tak přestává dávat smysl, objasňuje Kamenický, proč se do programu dostal například film Netvor oceňovaného japonského režiséra Hirokazua Kore'edy, 20 000 druhů včel vyznamenaných španělskou cenou Goya nebo snímek Já kapitán. Ten natočil uznávaný italský filmař Matteo Garrone o dvou Senegalcích vyrážejících za lepší budoucností do Evropy.

Z podobného důvodu v nabídce přibyly příběhy ve virtuální realitě, neboť v 3D brýlích se divák dle organizátorů dokáže více vcítit do konkrétních situací. Festival kromě tradičních soutěžních sekcí nabídne sedm nesoutěžních kategorií, které filmy sdružují podle tématu do sekcí Identity, Vrstvy moci, Blízký východ, Ekosystémy, Hledání svobody, Hrany dospívání a Komunity.

Jeden svět letos představí mimo jiné díla ze zemí, kde filmový průmysl není tak rozvinutý jako v Evropě. "Chceme dát prostor titulům, které byly v českém prostředí přehlíženy, a dát hlas také tvůrcům, kteří nejsou zatím etablovanými festivalovými jmény," pokračuje ředitel Kamenický.

Diváci uvidí například hraný celovečerní debut Bratři malajského režiséra Lay Jin Onga o dvou sirotcích žijících v nuzných podmínkách čtvrti v Kuala Lumpuru. Snímek Žal v Lodu sleduje osudy rodin z města, kde vedle sebe žijí Izraelci a Arabové. Film Život není soutěž, ale vyhrávám se věnuje genderovým normám ve vrcholovém sportu.

Dokument 20 dní v Mariupolu, čerstvě oceněný Oscarem, ukazuje zákulisí válečné žurnalistiky i osudy obyčejných lidí ve válce. Ve snímku Tak trochu cizinka jsou čtyři generace ukrajinských žen nuceny kvůli ruské invazi přehodnotit vztah k rodné zemi i samy k sobě navzájem.

Průkopník předkládá portrét mexického učitele, jehož neortodoxní výukové metody jsou na konzervativní základní školu možná až příliš radikální. La Singla se vrací k zapomenutému příběhu neobyčejné tanečnice flamenca. Dokument Jeden z tisíců kopců se ohlíží za rwandskou genocidou, během níž bylo vyvražděno téměř milion lidí, avšak dnes musí pachatelé s přeživšími opět žít v těsném sousedství. A například film Květ burití oživuje pohnutou historii domorodého brazilského kmene Kraho pobývajícího uprostřed amazonského pralesa.

Šestadvacátý ročník festivalu má být výjimečný i prodlouženou dobou, během které budou moci diváci navštívit projekce v hlavním městě. V Praze potrvá Jeden svět od 20. do 28. března. Od 2. do 21. dubna pak následují pražské ozvěny, které publikum zavedou za filmovými zážitky i do lokací mimo centrum a tradiční festivalová kina. Snímky Jednoho světa tak bude možné zhlédnout například v galerii Pragovka nebo komunitním centru Půda v Suchdole.

Přehlídku v Pražské křižovatce zahájí snímek Pozemské verše, v němž režiséři Alí Asgarí a Alirezá Chátamí předkládají devět výmluvných příběhů ze současného Íránu. Nazvali jej podle básně íránské umělkyně Forúgh Farrochzád.

Hned první den 20. března v hlavní pobočce Městské knihovny na Mariánském náměstí se uskuteční masterclass oceňované režisérky Agnieszky Hollandové, která uplynulý víkend získala Českého lva. Večer diváci v kině Lucerna zhlédnou oscarových 20 dní v Mariupolu.

S předstihem oproti běžné distribuci také návštěvníci Jednoho světa uvidí nový dokumentární film o Václavu Havlovi od režiséra Petra Jančárka nazvaný Tady Havel, slyšíte mě? nebo novinku dokumentaristky Apoleny Rychlíkové nazvanou Hranice Evropy.

Součástí programu budou debaty po projekcích. Hned první festivalový den si mohou lidé vyslechnout besedu k dokumentu Tři sliby o životě jedné palestinské rodiny, k filmu Když nastává příliv o potápějícím se dánském ostrově Mandø nebo k dokumentu Sorry/Not Sorry s organizací Konsent. Tento snímek se týká obvinění stand-up komika Louise C.K. ze série sexuálních napadení a jeho návratu na scénu.

I letos bude moci publikum hlasovat v divácké ceně nadačního fondu Abakus, jaká diskuse byla nejpřínosnější.

Ocenění Homo Homini, které festival uděluje, převezmou zástupci vězněné redakce nezávislého ázerbájdžánského serveru Abzas Media. Ocenění na slavnostním zahájení přebere nová šéfredaktorka Leyla Mustafajevová působící v exilu.

"Redakce Abzas Media patří mezi nejvýznamnější nezávislá ázerbájdžánská média referující o stavu politiky, lidských práv i korupci v tamních státních institucích," zdůvodňuje to výkonná ředitelka festivalu Lenka Lovicarová.

Ve všech městech, kde se festival uskuteční, jsou v plánu i školní projekce spojené s následnou debatou. Během festivalu Jeden svět se rovněž uskuteční 13. ročník akce pro profesionály v oboru dokumentárního filmu ze střední a východní Evropy East Doc Platform. Na ní se mimo jiné uskuteční speciální lekce Ibráhíma Naš'ata o jeho debutu Hollywoodgate, který získal několik cen, mimo jiné na benátském festivalu.