Festival Írán:ci představí nejúspěšnější íránský film. V porotě zasedne také hudebnice Iva Bittová

Úplně první česko-íránská filmařka Širín Nafariehová není jen mladou aspirující režisérkou, ale také bojovnicí proti předsudkům. Držíme palce! A těšíme se na další filmy. The very first Czech Iranian filmmaker, Širín Nafariehová, is not only a very young and uprising film talent, but she’s also a smart voice against prejudice. Go girl! Can’t wait to see more works from you!