Óda na blbost. Stallone se vrátil, noví Expendables jsou ale jen anonymní rej pěstí

Když zrezivělá testosteronová armáda bývalých akčních bohů v důchodovém věku vyrazila roku 2010 do akce, první snímek série Expendables: Postradatelní šlo vnímat jako roztomilou starožitnost. Sylvester Stallone, Dolph Lundgren a spol. křísili nostalgii po 80. letech minulého století. Pak rychle přišly další dva filmy. Ten čtvrtý se nyní objevuje po takřka dekádě. A působí už jen bizarně.

Ani původní Expendables přísně vzato nebyli návratem k "osmdesátkové" akci. Na tu lidé buď koukali trochu skrz prsty kvůli její tuposti, nebo si je - s odstupem času a díky nostalgickému vzpomínání na mládí - získala právě svou naivitou a prostotou.

V Expendables se od prvního dílu ony typické "svalnaté" akční scény dřívější doby ztrácely v digitální temnotě a moderním, rychlém střihu. A někdejší hrdinové vzájemně šermovali spíše ústy.

V novince Expend4bles: Postr4datelní, kterou od čtvrtka promítají česká kina, už není příliš prostoru pro fórky, jimiž se častovali Stallone s Arnoldem Schwarzeneggerem či Brucem Willisem a které mířily nikoli na vlastnosti postav, ale spíše na samotné aktéry, jejich nadváhu či touhu dělat politickou kariéru.

Tvůrci nyní naopak k "přeživším" z této ságy, k nimž vedle Stalloneho a Lundgrena patří Jason Statham či bývalý MMA zápasník Randy Couture, připojují hvězdy modernější akce Tonyho Jaa či Ika Uwaise. A také ženu. Megan Fox hraje Stathamovu partnerku - tedy asi minutu v jedné z úvodních scén, než jejich vztah skončí. Dávat si do těla tak, že to zničí půl domu, zjevně není ideální způsob milostné předehry a záruka dlouhodobé romance.

Tyto okamžiky nicméně patří k nejzábavnějším, neboť vynikají jistou až kouzelnou bezelstností. Statham a Stallone - v tomto případě není třeba používat jména jejich postav, která jsou všem ukradená - vyráží v úvodu do baru, kde Stallone prohrál oblíbený prsten. A místní gang kvádrovitých drsňáků s proporcemi automatu na colu ho nehodlá vydat zpět. Stallone si stěžuje, že je chabrus na záda, takže partičku svalovců musí uskladnit na podlaze jeho kolega Statham.

Je to vlastně óda na blbost. Násilí nemotivuje pomsta či nějaké příkoří, ale prostě jen neochota uznat, nakolik hloupé bylo vsázet do hry prsten, na kterém člověku záleží.

Když se protagonisté dostanou do akce, v níž jde o starou chemickou továrnu někdejšího libyjského diktátora Muammara Kaddáfího a odhodlaného padoucha, který s ní má nekalé plány, nedostatek logiky, etiky a jakéhokoli uvažování o čemkoli už nepřináší takovou potěchu jako v úvodu. Stallone navíc po chvilce paradoxně končí pohřbený ve vybuchlých troskách letadla, což jen posiluje dojem, že půjde o poněkud anonymní béčko, kde si hrdinové bez vlastností dávají těmi nejpřímějšími způsoby "na frak".

Ani přísun šikovných asijských mistrů bojových umění Ika Uwaise a Tonyho Jaa, ani ženská figura nevnáší mezi akční důchodce jiskru čehokoliv moderního. Většina akce se odehrává na pěsti a na nože, scény splývají jedna s druhou a divák má o bojové eskapády asi podobný zájem jako protagonisté o zemřelého šéfa party.

Expend4bles jsou snímek, jenž zkrátka nad vším mávne rukou. Jakmile z dua Stallone a Statham zůstane na plátně jen ten mladší, dostavuje se pocit, že název série - který je od jejího počátku zdrojem posměšných narážek - tentokrát definitivně mluví hlavně o sobě. Tuhle ságu lze postrádat poměrně snadno.

Hrdinové se derou k cíli, akce postrádá styl, nemůže se měřit s dnešními vynalézavými choreografiemi. Postrádá však i punc éry, kdy Stallone a Schwarzenegger kralovali žánru, neboť zde je rychle stříhaná, nepříliš přehledná. A navíc se ztrácí v laciných digitálních efektech.

1:44 Film Expend4bles: Postr4datelní česká kina promítají od čtvrtka. | Video: Vertical Ent.

Pak přichází jediný, závěrečný, komicky přepálený "zvrat". Překvapení to rozhodně není, ale přináší alespoň drobný vzruch do vodopádu předchozího unylého dění. Zároveň však také znepokojení nad tím, že by někdy mohli přijít Expendables 5 a další.

Vzhledem k tomu, jak dokonale umí nejnovější díl pohřbít a zprůměrovat všechny herce do šedé masy, takové podezření zní děsivě.

Tato šestáková verze laciného superhrdinského filmu pro pamětníky už dávno ztratila schopnost být dobrou akční "týmovkou". Neboť na rozdíl od mnoha hrdinů z úspěšných franšíz, kteří se stali na první pohled rozpoznatelnými, jsou protagonisté Expendables dokonale zaměnitelní.

Pokud budete při sledování pátrat, kdo je tu nováček a kdo starý známý, neviňte vlastní špatnou paměť. Nejnovější Expendables jsou jen náhodným seskupením končetin zaťatých do různých bojových póz.