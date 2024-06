Jako malá bych tomu neuvěřila. Dua Lipa byla hlavní hvězdou festivalu v Glastonbury

Popová zpěvačka Dua Lipa zahřála v chladném pátečním večeru návštěvníky britského festivalu Glastonbury. Jeho slavnou hlavní scénu zvanou Pyramida proměnila v pomyslný noční klub pod širým nebem, kde tisíce posluchačů tančily na hity jako Levitating nebo Houdini.

Hlavní hvězdou přehlídky na jihu Anglie, která letos očekává více než 200 tisíc návštěvníků, byla osmadvacetiletá albánská zpěvačka žijící v Londýně poprvé. Zapsala se nablyštěnou, energickou show, ve které kromě kapely nechyběly ohňostroje, konfety a tanečníci. Zpěvačka se v průběhu večera pětkrát převlékla.

Divákům řekla, že vystoupit na slavné festivalové scéně Pyramida, kde za uplynulé více než půlstoletí hráli Paul McCartney, Beyoncé nebo David Bowie, bylo jejím dětským snem.

"O tomhle okamžiku jsem snila, psala jsem si o něm do deníčku a tak strašně tvrdě jsem pracovala, aby se stal skutečnosti. Kdybych byla ještě pořád malá holka, tak bych teď úplně šílela. Fakt bych tomu nemohla uvěřit. Jsem vám tak vděčná," řekla Dua Lipa. Zavzpomínala na jeden ze svých prvních koncertů, kde v publiku sedělo všudy všeho deset lidí. "Přišli jenom proto, že jsme nabízeli drinky zdarma," poznamenala.

Zpěvačka se narodila v Londýně etnickým kosovským Albáncům, kteří v 90. letech minulého století utekli před válkou v Jugoslávii a obecně před napětím mezi většinovými Albánci a menšinovými Srby. Její křestní jméno v albánštině znamená láska.

Rodina se vrátila, teprve když Kosovo po konfliktu se srbským režimem prezidenta Slobodana Miloševiče v letech 1998 až 1999 získalo nezávislost. Té dosáhlo s pomocí spojenců z NATO, formálně ji na Srbsku vyhlásilo roku 2008.

Tou dobou už ale dívce bylo skoro 13 let a zvykla si na Anglii. Zhruba jako patnáctiletá začala nahrávat coververze popových hitů a zveřejňovat je na YouTube. Protože s nimi měla úspěch, přemluvila rodiče, aby ji nechali vrátit se samotnou do Londýna.

V roce 2014, kdy jí bylo 18 let, podepsala první smlouvu s nahrávací společností Warner Music, ještě chvíli se ale živila jako modelka či servírka v koktejlovém baru. Definitivně prorazila v roce 2017 celosvětovým hitem New Rules, v němž bolestivý konec vztahu obrací v zábavu. Dva roky nato už Dua Lipa převzala dvě ceny Grammy včetně prestižní sošky pro objev roku.

Tento pátek na Glastonbury vystoupila krátce po desáté večer. Když uvedla taneční skladby jako Love Again, lidé pod pódiem okamžitě začali tančit. Podle britské BBC byl koncert ambiciózní, zkraje nastavil vysokou laťku a ta až do konce nespadla.

Dua Lipa nic nenechala náhodě. Každý moment měla promyšlený, jako by celá její kariéra směřovala k tomuto bodu. Skoro se místy nabízela úvaha, není-li taneční choreografie až příliš dokonalá a zda nechává alespoň minimální prostor pro spontaneitu, uvažuje BBC.

Britský deník Guardian vystoupení odměnil čtyřmi hvězdičkami z pěti. Podle jeho kritika Alexise Petridise koncert dokázal, že Dua Lipa má ambice být jednou z největších popových hvězd na světě. A nijak ji v tom nezbrzdil ani fakt, že letošní album Radical Optimism nezrodilo tolik hitů jako její předešlá pandemická deska Future Nostalgia.

Skladba Be The One, jak ji Dua Lipa včera zazpívala na festivalu Glastonbury. | Video: BBC Music

Diváci uslyšeli 15 hitů, jež se dostaly do britské hitparády. Překvapivě však Dua Lipa vynechala Dance The Night ze soundtracku k loňskému filmu Barbie. Tento song pouze pustila z playbacku při krátké přestavbě pódia, kdy se převlékala v zákulisí. BBC odhaduje, že v publiku bylo zhruba 100 tisíc posluchačů.

Jako zvláštního hosta Dua Lipa na pódium pozvala Kevina Parkera z psychedelické rockové skupiny Tame Impala, který spolupracoval na jejím letošním albu.

Společně naživo zazpívali song jeho kapely nazvaný The Less I Know the Better. Koncert vyvrcholil skladbou Houdini. "Dnes večer můžu předstírat, že jsem členkou Tame Impala," okomentovala to Dua Lipa.

K dalším hvězdám letošního ročníku Glastonbury patří britští Coldplay, R&B zpěvačka SZA nebo country hvězda Shania Twain. Letošní ročník se nese ve znamení žen, jejichž absence mezi hlavními účinkujícími vloni někteří kritizovali.

Téma je zjevně blízké i albánské zpěvačce. Dua Lipa měla v jednu chvíli na tričku obal desky Hormonally Yours od britského popového dua Shakespears Sister, které se roku 1992 stalo jedněmi z prvních ženských hvězd na hlavní scéně Glastonbury.

Festival začal v pátek, jako tradičně se koná v areálu Worthy Farm u vesnice Pilton. Provází jej doporučení pořadatelů ohledně možné dopravní zácpy v okolí místa konání a důležitosti používání opalovacího krému. Pořadatelé předloni navýšili maximální kapacitu areálu na 210 tisíc osob, uvedla agentura ČTK.

Na závěr vystoupení na Glastonbury uvedla Dua Lipa svůj hit Houdini. | Video: BBC Music

K dalším pamětihodným událostem pátečního dne patřilo, když se boyband Seventeen stal prvními korejskými účinkujícími na Glastonbury. Dále na festivalu zahráli rockeři Idles, irští Fontaines DC, newyorští LCD Soundsystem, producent Fred Again, taneční projekt Jungle nebo tvůrce elektronické hudby Jamie xx. Ten fanoušky potěšil, když na pódium pozval Romy Madley Croft a Olivera Sima, tedy své někdejší spoluhráče z kapely The xx.

Britská indie-rocková skupina Bombay Bicycle Club si zase jako hosta pozvala Damona Albarna, frontmana Blur, který s ní uvedl songy Tender a Heaven. Albarn vyzval Angličany, aby příští týden přišli k volbám, a podle všeho se kriticky vyjádřil ke čtvrteční debatě amerických kandidátů na prezidenta Joea Bidena a Donalda Trumpa. "Už bychom nemuseli do vedoucích funkcí posílat jen samé osmdesátníky," vyzval Albarn.

