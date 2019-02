Komentář: Vítězství naděje a empatie. Grammy zažily velký ženský večer

Když vloni média i muzikanti kritizovali pořadatele cen Grammy za podceňování ženských interpretek, předseda akademie Neil Portnow ve vší vážnosti v časopisu Variety prohlásil, že by se „ženy měly víc snažit“.

Letos šla akademie do sebe - zatímco při loňském udílení Grammy uspěla jediná žena, letos dominovaly většině hlavních kategorií včetně té nejdůležitější: sošku pro album roku obdržela country písničkářka Kacey Musgravesová za Golden Hour. "Tak to vypadá, že jsme se tentokrát opravdu snažily," okomentovala to hořce zpěvačka Dua Lipa, když přebírala cenu pro objev roku.

Že letos bude něco jinak, ohlásil už fakt, že průvodcem skoro čtyřhodinového galavečera se stala zpěvačka Alicia Keysová. Jako první na pódium přivedla kvarteto žen v čele s někdejší první dámou Michelle Obamovou a zpěvačkou Lady Gaga. Promluvily o důležitosti genderové rovnosti a ženské sounáležitosti, a odstartovaly tak velký ženský večer.

Keysová ho zvládla s šarmem a úsměvem. Když už bylo motivačních řečí a květomluvy o důležitosti hudby příliš, sedla ke klavíru a zahrála směs hitů z posledních let.

Letošní ceremoniál, který v noci z neděle na pondělí středoevropského času trval skoro čtyři hodiny, pořadatelé sestavili v duchu "víc hudby, méně předávání". Z více než 80 sošek jich v televizním přenosu udělili jen devět. Zároveň se ale producenti museli vyrovnat s tím, že spousta muzikantů odmítla účast v přenosu - na veřejnost pronikly zprávy, že pozvání k vystoupení nepřijali rapeři Drake, Kendrick Lamar, Childish Gambino ani zpěvačka Ariana Grandeová.

Poslední jmenovaná navíc na Twitteru poodhalila, jak autoritativní je producent ceremoniálu Ken Ehrlich, který jí chtěl přikazovat, jakou píseň zazpívat. Grandeová je momentálně největší americkou popovou hvězdou, vede žebříček a uplynulý pátek vydala nové album. Přesto si pro cenu za nejlepší popové vokální album nepřišla.

Gambino chybí

Zásadnější absencí se nakonec ukázala nepřítomnost rapera a zpěváka Childishe Gambina, který s trackem This is America vyhrál dvě ze čtyř hlavních cen - píseň a nahrávka roku. Je to škoda, skladba nese poselství o omezení střelných zbraní v USA, navíc je obdařená provokativním klipem. Autor mohl na pódiu losangeleské sportovní haly Staples Center, kde se galavečer konal, učinit nějaké zásadní politické prohlášení.

"Childish," tedy "jak dětinské," okomentovala to moderátorka Keysová při trapném čekání, jestli sošku za Childishe Gambina převezme někdo jiný.

Jinak ale Grammy potvrdily, že loňský rok patřil Childishovi Gambinovi, což je pseudonym herce a zpěváka Donalda Glovera. Během večera přidal ještě sošky za nejlepší videoklip a rapovou píseň, dohromady tak má čtyři Grammy a ty může přidat k filmovému Zlatému glóbu, který před měsícem obdržel za herecký výkon v seriálu Atlanta.

Oceněný videoklip This Is America od Childishe Gambina. | Video: RCA Records

Politika na letošních Grammy chyběla, jako by už prezident Donald Trump muzikantům nestál ani za zmínku. Jedinou výjimkou představoval velký novinový titulek "Stav mosty, ne zdi", který na pódiu ukázal latinskoamerický raper J Balvin.

Zpočátku to vypadalo na tradiční nudu - hlavně v první polovině večera dominovaly tklivé balady s klavírem, u kterých divák snadno usínal.

Atmosféru usedlého ceremoniálu zhruba ve třetině rozsekla zpěvačka Janelle Monáe s robotickou funky skladbou Make Me Feel, připomínající tvorbu již nežijícího Prince, a následnou ódou na ženskou sexualitu v jiné své písni Pynk.

Ustřihnutý Drake

Dalším vrcholem bylo vystoupení raperky Cardi B. Nejdřív naživo zazpívala svůj singl Money v kulisách něčeho, co vypadalo jako čínský nevěstinec, a pak emotivně převzala cenu pro nejlepší rapové album za svůj debut Invasion of Privacy.

"Sakra, jsem tak nervózní, že bych zase měla začít kouřit trávu," zahlásila Cardi B do kamer. Mimochodem: cenu za rapové album získala jako první žena za 24 let, kdy tato kategorie na Grammy existuje.

Když už jsme u rapových hvězd, jen jednu ze sedmi nominací letos proměnil Kanaďan Drake, tedy nejprodávanější hudebník loňského roku. Při přebírání sošky rovnou prohlásil, že muzikanti vlastně Grammy nepotřebují, když mají fanoušky, kteří chodí na jejich koncerty. Pak ho režie raději střihla.

Od zpěvačky Lady Gaga se trocha teatrálnosti dala čekat, ostatně scénu, při níž s dojetím přebírá Grammy, si nedávno vyzkoušela v celovečerním filmu Zrodila se hvězda. Při přebírání skutečné Grammy za nejlepší popový duet teď nejdříve sehrála etudu šokované školačky, pak ale promluvila o mentálním zdraví hudebníků.

Oceněnou píseň Shallow o pár minut později zahrála v poněkud zvláštních pseudorockových aranžích s kapelou, v níž byli spoluautoři písně Mark Ronson a také Anthony Rossomando známý z bandu Dirty Pretty Things. Pořád to ale asi bylo lepší, než kdyby si Lady Gaga sedla za klavír.

Z jejího "krabího tance" při vystoupení se rychle stal mem na sociálních sítích. Lady Gaga si nakonec odnesla tři Grammy a po předešlých dvou deskách, propadácích, tak stvrdila návrat na vrchol.

Watch Lady Gaga perform her Oscar-nominated and Grammy-winning song 'Shallow' at the 61st #GRAMMYs: pic.twitter.com/kOG36CelDG — Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) February 11, 2019

Grammy jako nejsledovanější hudební pořad mají potenciál udělat hvězdy z dosud méně známých muzikantů - tento rok šanci při společném vystoupení využily kytaristka a zpěvačka St. Vincent s objevem roku Duou Lipou, které překvapily elektrizujícím spojením svých hitů Masseducation a One Kiss.

Jiná část večera naopak ukázala, jak podobně umělá spojení mohou dopadnout trapně - to když se členové kapely Red Hot Chili Peppers v jiném výstupu potkali s raperem Post Malonem.

Výrazně zabodovala písničkářka Brandi Carlileová, která zahrála svůj loňský hit The Joke a divákům ukázala, že pop nemusí být jen blyštivý spektákl, při němž střílí ohňostroje, ale že se počítá také civilnost. Carlileová si z udílení Grammy odnáší tři sošky a spoustu nových fanoušků.

Stačí malá vítězství

Z podobného těsta jako Carlileová je také vítězka letošních Grammy, třicetiletá Kacey Musgravesová. Triumf její desky Golden Hour je symbolický ve více ohledech.

Musgravesová sice pochází z konzervativní country scény v Nashvillu, svými postoji je ale tak trochu vyděděnec. Podporuje legalizaci marihuany nebo sňatky osob stejného pohlaví a na albu Golden Hour míchá dřevní country písničkářství s prvky psychedelie, taneční hudby nebo elektroniky. Desku navíc natočila o euforickém pocitu první zamilovanosti a divech, které dokáže láska.

"Všichni žijeme v bouřlivých časech, ve kterých alespoň naštěstí kvete umění, a já děkuji, že jste ocenili zrovna to moje," prohlásila Musgravesová při decentní děkovačce a vlastně tak shrnula, v čem byly letošní Grammy důležité. Místo velkých gest vzdoru a revoluce přinesly připomínku, že lze změnit věci, které máme takříkajíc na dosah.

Současnému popu vládnou ženy, přináší do něj svěží témata i novátorskou optiku - od Musgravesové v country, přes oceněnou Cardi B v rapu až třeba po Carlileovou ve folku.

Je dobře, že si toho Grammy konečně všimly. Sám předseda udílející akademie Neil Portnow v závěru přiznal, že "někdy je potřeba otevřít oči", byť chybu vyloženě nepřiznal a za svůj loňský výrok o tom, že "ženy by se měly více snažit", se neomluvil. Někdy ale stačí malá vítězství. Taková, o jakých na své desce zpívá Kacey Musgravesová.