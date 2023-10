Strach točí pokračování minisérie Docent. Vetchý oceňuje její autentičnost

Kriminální minisérie Docent, jejíž pokračování začal natáčet Jiří Strach, má přidanou hodnotu v použitých policejních postupech blízkých skutečnosti. Díky spoluscenáristovi Josefu Marešovi, který nabyl zkušenosti v praxi jako špičkový kriminalista, se Docent výrazně liší od kriminálek autorů, co spíše uplatňují svou fantazii, říká herec Ondřej Vetchý.

V chystaném pokračování Vetchý opět ztvární majora Šeru, šéfa oddělení vražd. "Ve většině detektivních sérií vnímám určitou míru stylizace, ale Docent není stylizovaný. Blíží se skutečnosti a v tom má největší hodnotu. I lidé z ciziny, kteří ho viděli, vnímají Docenta jako něco, co je naprosto konkurenceschopné i v jiných zemích," myslí si Vetchý.

"I když do toho Josef Mareš vloží nějakou svou literární invenci, vždycky zachovává přesné postupy, které dokonale ovládá," dodává.

Docent natočený podle scénáře Josefa Mareše a Jana Malindy měl na obrazovkách České televize premiéru začátkem roku, každou ze tří epizod sledovalo téměř 2,1 milionu lidí. První řada je zpětně dostupná na platformě iVysílání, druhou by diváci měli vidět příští rok.

V seriálu případy řeší nesourodá dvojice kriminalistů - kapitánka Fousová v podání Terezy Ramba a docent Stehlík, kterého ztvárnil Ivan Trojan. Mezi akademicky vzdělaným Stehlíkem a praktickým Šerou v podání Ondřeje Vetchého panovaly v první sérii neshody. V pokračování se jejich vztah mění.

"Člověka, který se ocitl na oddělení shodou okolností z tabulkových důvodů, major Šera nesl nelibě. Zároveň ale musel později uznat, že v jistých případech jsou jeho schopnosti neoddiskutovatelné. Po této zkušenosti se z nich stávají parťáci. Myslím, že jsou to chlapci, kteří nějakým způsobem najdou shodu v pohledu na práci, takže je tam velikánský posun," naznačuje Vetchý.

Podle Ivana Trojana se vztah Stehlíka a Šery mění v tom, že docent už na oddělení vražd není za trest, ale je k případu přizván právě Šerou. "Z toho vyplývá, že Stehlík se z nechtěného stává chtěným člověkem. Diváci se mohou těšit na docenta Stehlíka tak, jak ho znají z první série. Precizního, poctivého, exaktního, čestného muže, který řekne ve správný čas tu správnou myšlenku," avizuje Trojan.

"V zásadě jsme se obuli do starých bot, po prvním záběru kluci věděli přesně, co mají hrát, jaké jsou jejich postavy," doplňuje režisér Jiří Strach. "Všichni ale stárnou, moudří a uklidňují se. Tereza Ramba nezmění svoje DNA. Bouchačku tasí stále, často a brzo a nepatřičně, to musí zůstat. A Ivan Trojan? Ví, že ho potřebují i tentokrát. Už nemá submisivní akademickou polohu, ale našel v sobě jistou policejní sebejistotu," dodává.

Video: Trailer z minisérie Docent