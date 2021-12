Země versus vesmír. Ústecké divadlo uvádí sci-fi ze smaragdově zeleného pokoje

Činoherní studio v Ústí nad Labem uvede čtvrtou premiéru jubilejní 50. sezony. Sci-fi nazvané Den člověka s herečkami Annette Nesvadbovou, Andreou Bereckovou a Klárou Suchou diváci poprvé uvidí tento čtvrtek 16. prosince, repríza následuje v pondělí.

Knižní předlohou povídkového románu Město od dnes již nežijícího Američana Clifforda D. Simaka se inspirovali režisér Petr Uhlík a dramaturgyně Kateřina Součková.

Jedna z nejslavnějších knih svého žánru tvůrce okouzlila natolik, že se rozhodli ji volně adaptovat na jevišti studiové scény zvané Obejvák ve třetím patře divadla. Vejde se tam zhruba 40 návštěvníků. "Je to naše intervence do toho prostoru," upřesňuje Uhlík.

Příběh se odehrává ve smaragdově zeleném pokoji v Ústí nad Labem, který se v ilustrované formě objevil také na plakátech.

"My jsme si z té knížky, která je o vztahu Země versus vesmír, vytáhli hlavně vztah k domovu. Ten jsme zkoncentrovali tady do obývacího pokoje," doplňuje dramaturgyně. Podle ní se také k pandemii či izolaci váže společenská bilance nad tím, zda domov opustit, nebo v něm setrvat.

Autory inscenace na sci-fi zaujalo, že má nějakým způsobem akcentovat to, co diváky zajímá na současnosti. "Z našeho pohledu přitom stále z duchu románu vycházíme, ale vedeme s ním dialog ze současné perspektivy," dodává Součková.

Pro ni i režiséra jde o debut v ústeckém Činoherním studiu. Uhlík tam dosud působil jako herec, Součková je novou posilou souboru. "Je to hrozně příjemné prostředí s lidmi, kteří se zajímají o to, něco dělat a něco hledat. Je to zajímavý prostor i divadlo a pro mě zajímavá práce," shrnuje Kateřina Součková.