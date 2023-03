Recenze: Proč nevzdávat život. Krajčo má v Ungeltu beznadějně vyprodáno

Richard Krajčo, frontman skupiny Kryštof, se na divadelní scéně objevuje sice zřídka, zato vždy znovu potvrzuje svůj herecký talent. V pražském Ungeltu nově vystupuje v „terapeutické“ hře Duncana Macmillana a Jonnyho Donahoa nazvané Všechny báječný věci. Na scéně je sám a do několika dalších rolí postupně obsazuje nicnetušící diváky. Režírovala Karin Krajčo Babinská a je beznadějně vyprodáno.

Sledujeme příběh chlapce, který matce po jejím sebevražedném pokusu začne psát na lístečky seznam všech báječných věcí, kvůli nimž stojí za to žít. Krajčo s publikem sdílí zásadní životní situace z pohledu malého kluka, teenagera, studenta i dospělého muže, jenž se posléze, stejně jako matka, ocitne v pasti deprese.

Všechny báječný věci nejsou úplně klasickou inscenací. Už autoři, kteří si v textu pohrávají s formou terapeutického sezení, počítali s aktivní účastí diváků a pohotovými reakcemi interpreta. Obojí je pro bezprostřední vyznění zásadní.

Projekt ostatně vznikl ze spolupráce dramatika Macmillana s britským standupovým komikem Donahoem a právě ten byl jeho prvním interpretem.

Nejspíš díky otevřenosti a autenticitě, s jakou mluví o smrti a depresi, navíc s veskrze kladným postojem k životu, Všechny báječný věci obletěly svět. Původní inscenace s Jonnym Donahoem se na rozdíl od té v Ungeltu hrála v aréně, v kruhu diváků a s rozsvícenými světly. Roku 2014 slavila úspěch na festivalu ve skotském Edinburghu, poté v Londýně i New Yorku. Nakonec dosáhla 400 repríz a zaznamenala ji dokonce HBO.

S instinkty frontmana

Klasická kukátková scéna Ungeltu sice neumožňuje sezení v kruhu, podzemní sál je ale tak malý, že diváci a herec jsou si velmi blízko. V poznámkách ke hře stojí: "Scéna je bez scénografie." Výtvarník Marek Cpin ji pojal minimalisticky - nepořádek kolem psacího stolu, knížky, gramofonové desky a stolek se dvěma židlemi, který může být kuchyní i veřejnou knihovnou.

Režisérka a manželka představitele hlavní role Karin Krajčo Babinská střídá situace, v nichž publiku v setmělém hledišti dopřává chvíli divadelní iluze, s těmi v rozsvíceném sále. Během nich Richard Krajčo komunikuje s diváky a vybírá z nich spoluhráče, s nimiž sehraje další výstup.

Postupně obsadí role veterináře, který přijel uspat chlapcova pejska, otce, s nímž jede do nemocnice za matkou po jejím pokusu vzít si život, výchovnou poradkyni, profesorku na vysoké nebo děvče, do něhož se zamiluje. Situace jsou v textu tak dobře připravené, že do nich neherci spontánně vklouznou, často vtipně, povzbuzováni a oceňováni ostatními v sále. Úkol pro mladou slečnu sehrát s Krajčem milostnou scénu je přirozeně pikantní, nechybí ruměnec, který se dá vzít skvěle do hry. Vzniká tak zvláštní pospolitost, v níž všichni drží palce hrdinovi hry i sobě navzájem, což je nepochybně efekt, o nějž autoři stáli.

Má to i svá rizika. Některé autentické vstupy diváků přinesou rozchechtanější zážitek, než se právě hodí, a pro Krajča je pak složité vrátit pozornost k příběhu.

Text je otevřený úpravám, počítá se s tím, že každé uvedení bude jiné. Překladatelka Magdaléna Zelenková děj umístila do českých reálií, Krajčo využil toho, že představení hojně cituje dobové populární písně. Při jedné zvedne publikum ze sedadel a promění hlediště v koncertní kotel.

Instinkty herce a frontmana Krajča fungují stoprocentně: udržuje v sále atmosféru soudržného společenství a vzájemné důvěry, vypjaté situace věcně popisuje a odlehčuje vtipem. Je bezprostřední, autentický. Snadno navazuje vztah se vstřícně naladěným obecenstvem, ale počíná si při tom uměřeně, se smyslem pro žánr. Netlačí podpásově na emoce, byť k tomu příběh svádí, o to silněji pak působí, když hrdina přizná bolest ze ztráty blízké duše.

Všechny báječný věci na první pohled vypadají jako text, který se "hraje sám", ve skutečnosti ale nemilosrdně prověří interpreta: ukáže na každou faleš v jeho projevu a bez vysoké míry empatie či schopnosti pohotové improvizace číhá trapno v každé situaci. Takovým přešlapům se Krajčo vyhýbá se suverénní profesionalitou. Ze strany Ungeltu je tahle inscenace dramaturgické terno.

Sejdeme se na zámku

"Vypravěče může hrát žena nebo muž jakéhokoliv věku a barvy pleti," stojí v autorské poznámce na začátku, která jen podtrhuje univerzálnost příběhu.

Českou premiéru měly Všechny báječný věci před šesti lety v chebském divadle s hercem Pavlem Richtou, hrály se na kladenské scéně v hlavní roli s Kristinou Sitkovou a už pět let je úspěšně reprízuje také herec Daniel Krejčík pod značkou souboru OLDstars. Tuto verzi je stále možné vidět několikrát měsíčně v Praze i na zájezdech.

Nedávno měla pár repríz na zámku v Osečanech, kde Krejčík se svým partnerem Matějem Stropnickým žije a který už několik let společně opravují. Bonusem byla noční prohlídka zámeckých prostor. I tam bylo vyprodáno. V únorovém večeru zaplnila studenou halu do posledního místa více než stovka diváků v kabátech, většinou z blízkého okolí.

V těch syrových podmínkách přirozený kontakt a vztah herce s diváky ještě zesílil, vždyť je pozval k sobě domů. Vynikly i kvality textu v tom smyslu, že na rozdíl od Krajča, frajera s citlivou duší, který na sobě moc nedává znát pohnutí, je Krejčík na první pohled křehčí, emocionálnější nátura a při každé dojemnější scéně se mu lesknou v očích slzy. I v téhle poloze hra výborně funguje.

Ta bezbranná vřelost a opravdovost, s níž Daniel Krejčík oslovuje publikum, je jen jinou cestou ke stejnému cíli: abychom odcházeli domů s pocitem, že život sice není úplně bezbolestný, ale fakt se dá najít milion dobrých důvodů, proč stojí za to ho nevzdávat, a navíc je spousta lidí, kteří vám s tím pomohou.

Jeden z nejveselejších i nejdojemnějších okamžiků nastal, když před úkolem milostného dialogu s interpretem stanul jeden z přítomných mladých mužů. Přijal to s jemným humorem jako tu nejpřirozenější věc na světě, mezi chlapci to krásně jiskřilo, zatímco jeho rozesmátá pyšná partnerka si scénu na památku natáčela na mobilní telefon.