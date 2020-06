Petr Nárožný pokřtil audiovzpomínky, po 41 letech skončí v Činoherním klubu

Autorské dvojalbum, na které namluvil své memoáry, toto úterý v pražském Činoherním klubu představil herec, komik a dabér Petr Nárožný. Ve výběru jeho textů, úvah a drobných vzpomínek nechybí už v minulosti proslavená Anatomie vernisáže, výchovná sprostá pohádka, vtip nebo veselá příhoda z natáčení.

Kmotrou alba nazvaného Škoda slova, které padne vedle se stala fotografka a spisovatelka Helena Rytířová, v jejímž studiu nahrávka vznikla. Vydání svého životopisu se dvaaosmdesátiletý Petr Nárožný dosud bránil, zachycení vzpomínek na CD ale vnímá jinak.

"Mám doma řadu cédéček, na nichž vypráví a vzpomíná Mirek Horníček, pro mě nezapomenutelný Vláďa Svitáček, Vladimír Menšík, a když je mi občas smutno, což ke stáří patří, tak jsou zase všichni ti báječní lidé se mnou v pokoji nebo v autě a vyprávějí to právě mně," říká.

Podle něj takovou radost ze sdílené intimity dokáže zprostředkovat jen lidský hlas. "A tak mě napadlo, že je tady pár kamarádů a hodně přátel a známých, s kterými jsem ušel kus života, a třeba by si se mnou po letech rádi popovídali," dodává Nárožný.

Sám sobě prý přikázal, že nebude "dojatě vzpomínat ani kázat" nebo říkat "velká moudra".

O režii nahrávky požádal Tomáše Vondrovice, o hudbu flétnistu a saxofonistu Jiřího Stivína. "Co vám budu povídat, udělal to tak, jako kdybychom to od začátku vymýšleli spolu. Díky moc. Točili jsme v Řevnicích pod laskavým vedením Heleny Rytířové, která nám k tomu vařila skvostné polévky, na něž se nedá zapomenout. O kresbu jsem požádal pana Miroslava Bartáka, kterého si nesmírně vážím. Přišel, nemluvil, přislíbil a nakreslil," popisuje Nárožný.

Ten začínal jako konferenciér skupiny Rangers, později přejmenovaných na Plavce. V letech 1973 až 1980 hrál v Semaforu, letos již 40. sezonu působí v Činoherním klubu. Je známý z televize, filmů i divadla. Jeho osobitý mluvený projev patří ke spoustě animovaných seriálů.

Do Činoherního klubu vstoupil roku 1980 rolí Viléma Voigta v Hejtmanovi z Kopníku v režii Ladislava Smočka. Za roli rytíře Olivera Urbana ve hře Miroslava Krleži Léda (Manželskonemanželská povídka) získal Cenu Divadelních novin a byl nominován na Cenu Thálie v kategorii mužský herecký výkon.

Kromě Lédy dnes v Činoherním klubu hraje ještě gubernátora Ivana Chabaroviče v Birinského Tanci bláznů a Cirilla Zanottiho v Chiarelliho hře Maska a tvář.

Nedávno Nárožný oznámil, že letos v červnu v Činoherním klubu končí. Situace kolem nového typu koronaviru mu ale změnila plány. "Chtěl jsem za každou cenu skončit bez dalšího dohrávání, ale situace po té infekci byla trochu složitější. Takže tady budu dohrávat jednu komedii (Léda), která bude na repertoáru jednou měsíčně, a úplně se rozloučím až za rok," dodává Petr Nárožný.