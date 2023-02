O lásce v čase azylového řízení. Husa na provázku zpracovala skutečný příběh

Příběh lásky na pozadí azylového řízení vypráví brněnské Divadlo Husa na provázku v nové inscenaci nazvané Pozdravuju a líbám vás všecki. Režisérka Anna Klimešová vycházela ze situace skutečného páru, jehož budoucnost závisí právě na výsledku žádosti o azyl.

Projekt, v němž dle tvůrců nechybí empatie ani humor, měl premiéru uplynulý pátek, nejbližší reprízy následují 3., 4. a 23. března. "S režisérkou Annou Klimešovou máme poslední rok výjimečnou možnost sdílet zkušenost azylového řízení s člověkem, který se ocitl mimo svůj domov, svou kulturu a jazyk," popisuje dramaturgyně Viktorie Knotková. "Jmenuje se Kali, je mu 30 let a stal se naším blízkým přítelem. Do své země se vrátit nemůže, čekala by ho tam perzekuce, a to, jestli ho tu společnost přijme, je velmi nejisté," dodává.

Azylové řízení zahrnuje nejen psychicky náročné testování, ale také dlouhé týdny a měsíce čekání. Kali však nečeká sám, oporou je mu česká přítelkyně. Vše prožívá s ním. "Inscenace mapuje právě období čekání, které naplňují existenciální otázky a nejrůznější představy," doplňuje dramaturgyně.

Veřejná diskuse o migraci v Česku se poslední roky dle autorů odehrávala spíše v číslech. Mluvilo se o počtech uprchlíků, jednotlivých vlnách. Divadelní novinka dle uměleckého šéfa Martina Sládečka slibuje jinou, lidskou perspektivu. "Jsem pyšný, že diváci u nás dostanou možnost nahlédnout tento těžko uchopitelný fenomén skrze konkrétní a velmi osobní příběh, zpracovaný navíc s tolikou empatií, fantazií a smyslem pro humor," říká Sládeček.

Dvaatřicetiletá režisérka Klimešová je jednou ze zakládajících členek skupiny 8 lidí a iniciátorkou kulturní komunitní platformy Horní Maršov - Otevřené muzeum v Krkonoších. S brněnskou Husou na provázku spolupracuje poprvé. V inscenaci hrají Zdislava Začalová, Michal Sikora, Tereza Volánková, Kateřina Francová a další.