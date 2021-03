Klepl: Lidi jsou na herce podráždění, řeknou, ať jde k lopatě. Chci hrát vážnou roli

Mám strach, že už jsem zapomněl, jaké je to hrát pro diváky, covid byl náraz do zdi. Točíme live streamy, ale není to jako divadlo, říká herec Bohumil Klepl. Mám pocit, že jsem zradil sám sebe jako umělec, netvořím velké role, vycházím sám ze sebe. Měl jsem ale ambice být hodnotným hercem. Každý komik se trochu lituje, že by chtěl hrát vážné role, věřím, že to ještě přijde, dodává.

26:58 Mám strach, že už jsem zapomněl, jaké je to hrát pro diváky, divadlo mi chybí. Covid byl náraz do zdi. Každý komik by chtěl hrát velkou vážnou roli. | Video: DVTV, Martin Veselovský