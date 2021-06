Každý den žít naplno, jako by byl poslední. Polívkovo divadlo uvede hru s Žilkovou

S láskou Mary je hra Američana Paula Elliotta, která byla v USA poprvé uvedena před osmi roky.

Podle režiséra Petra Halberstadta je její téma především dnes aktuální. "Je to komedie, ale pojednává o odcházení člověka. Myslím si, že s takovou situací je v dnešní době konfrontování mnoho lidí," vysvětluje. Ve svém zpracování klade důraz na kvalitní herce, příběh a silné emoce.

"S láskou Mary je úsměvná komedie o tom, že je třeba žít každý den naplno, jako by byl náš poslední," říká Veronika Žilková, představitelka hlavní role Connie. Dostala se k ní náhodou po příletu z Izraele. "Na kostýmní zkoušce jednoho seriálu jsem potkala Bolka Polívku, který mi roli nabídl a hned poslal text," vysvětluje, jak si splnila sen být na plakátu pod hlavičkou Divadla Bolka Polívky.

V amfiteátru na Kraví hoře jsou jako v běžném divadle číslované řady a sedadla. Do hlediště se vejde 544 diváků. "V době představení budou posíleny spoje tramvaje číslo čtyři, která jezdí přímo z Hlavního nádraží. Večer nenecháme diváky na holičkách," ujišťuje projektový ředitel divadla Ondřej Chalupský.

Kromě Žilkové v inscenaci účinkují Eva Novotná, Gabriela Štefanová, Hana Halberstadt, Ondřej Dvořák nebo Elena Trčková v alternaci se Simonou Rejdovou.

Protagonistky hry Connie, Leona, Millie a Mary jsou dámy z amerického Jihu, které se už 30 let setkávají každý týden na partičku bridže. Když jedna z nich zemře, ženy si půjčí popel zemřelé kamarádky z pohřebního ústavu na poslední společnou karetní hru.

"Když poté zjistí, že jim Mary posmrtně posílá pozoruhodný dárek, poklidný dýchánek se změní v ten nejdivočejší mejdan, jaký by si kdy dokázaly představit," avizují tvůrci.

Divadlo Bolka Polívky od roku 1993 sídlí na Jakubském náměstí v Brně. V současném repertoáru jsou jak autorské hry principála Polívky, tak představení vytvořená ve spolupráci s jinými divadly.

Program pravidelně doplňují kabarety, koncerty nebo výstavy. Vloni se divadlo domluvilo s městskou částí Brno-střed a vedením rekreačního areálu Kraví hora, že vybuduje a otevře amfiteátr.

Inscenace S láskou Mary vznikla v koprodukci s divadelní společnosti StageArt, která byla založena roku 2014. Pro české prostředí objevuje dosud neobjevené texty zahraničních autorů, převážně z anglosaského prostředí. Domovskou scénu má právě v Divadle Bolka Polívky.

Život je umíráním roztržen, kdo by k němu neměl respekt, říká herec Bolek Polívka. Dodává, že ho baví šarvátky mezi muži a ženami, pokud je to s úsměvem a s humorem, nesmí to jít do extrému. | Video: Daniela Drtinová