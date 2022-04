Šenderovič v Ostravě. Divadlo uvádí hru ruského disidenta, ten se zúčastní premiéry

Ostravská scéna si dle svých slov hru vybrala navzdory tomu, že kvůli ruské agresi na Ukrajině nyní některá divadla texty ruských autorů odmítají, nebo je stahují z repertoáru. "Komorní scéna Aréna k nim rozhodně nepatří. Deset let stará hra Viktora Šenderoviče je v dnešní době totiž ještě aktuálnější než v době napsání," tvrdí mluvčí divadla Sylvie Vůjtková.

Třiašedestiletý novinář a dramatik Šenderovič je dlouholetým kritikem Kremlu. S nynějším prezidentem Vladimirem Putinem se poprvé střetl roku 2001. Tehdy musel v tamní televizi NTV skončit Šenderovičův satirický pořad Kukly (česky Loutky), obdoba zdejších Gumáků, kde kromě Borise Jelcina karikoval právě Putina.

Přítel několika zavražděných osobností ruské opoziční scény, například novinářky Anny Politkovské nebo politika Borise Němcova, patřil k prvním signatářům dopisu nazvaného Putin musí odejít z roku 2010. Spolupracoval s nezávislou televizí Dožď nebo rozhlasovou stanicí Echo Moskvy, které však byly po zahájení nynější ruské invaze na Ukrajinu zakázány, stejně jako další média kritická vůči Kremlu.

"Asi musím říct, že stejně jako ve 30. letech bylo špatné být Němcem, nyní je špatné být Rusem. Moc bych si přál, i když vím, že je to těžký úkol, abyste rozlišovali mezi námi a Putinem," apeloval minulý měsíc Šenderovič.

Toho koncem loňského roku ruské ministerstvo spravedlnosti zařadilo na soupisku takzvaných zahraničních agentů. Hanlivou nálepkou, která se používala již za dob Sovětského svazu, Kreml označuje současné oponenty režimu.

Letos v lednu Šenderovič z Ruska odjel, protože mu začali vyhrožovat právníci vlivného ruského podnikatele v oboru gastronomie Jevgenije Prigožina, vlastníka "fabriky trollů" a sponzora soukromé žoldnéřské Vagnerovy skupiny. Prigožin je na evropském i americkém sankčním seznamu, Šenderovič jej označil za zločince a vraha. Podle ruského soudu za to podnikateli musí zaplatit odškodné ve výši 1,1 milionu rublů a hrozí mu zatčení.

Právě kvůli tomu se Šenderovič, který dále hovoří o šikaně, sledování, anonymních telefonátech či výhrůžek smrtí, do Ruska nyní nemůže vrátit. "Je tam proti mě vedeno trestní stíhání, ani nevím, kdy se budu moci vrátit. Byli jsme první oběti režimu. Desítky tisíc kamarádů, přátel, známých prošly za Putina vězením, mnozí moji přátelé byli zabiti, už to jsou desítky. Bohužel jsme nedokázali Putina zastavit," řekl minulý měsíc v pražském Bio Oko.

Tam uvedl hraný film, jejž podle jeho hry natočilo Divadlo pod Palmovkou. Jmenuje se Vidět Salisbury a satiricky vypráví o dvou ruských agentech, kteří před čtyřmi lety zřejmě stáli za otravou bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury. Vloni česká vláda oznámila, že titíž agenti vojenské zpravodajské služby GRU byli zapojeni také do výbuchu muničních skladů v českých Vrběticích, při němž zahynuli dva Češi.

"Když jsem hru psal, bylo to pouze varování, teď je to konstatování," řekl v Praze Šenderovič. "Moje divadelní hra se uvádí všude, kam se agenti dostali. Chtěl bych poprosit v Rusku, aby mi poslali jejich adresy, abych se s nimi mohl podělit o honorář, jsou mými reklamními agenty," dodal žertem. Agenti se jmenují Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga.

Nynější ostravská inscenace s otravou agenta Skripala ani výbuchem ve Vrběticích nesouvisí, sdílí s nimi pouze obecnější kritické naladění vůči ruskému režimu.

Hra nazvaná Pan Ein a problém požární bezpečnosti vypráví o běžném občanovi, který platí daně a nezajímá se o politiku, dokud se politici nezačnou zajímat o něj. "Šenderovičova hra je ovlivněna poetikou absurdního divadla a s hořkým humorem zobrazuje zápas jedince s totalitní mocí," popisuje mluvčí divadla.

Jedná se o variaci na slavnou hru švýcarského dramatika Maxe Frische Pan Biedermann a žháři z roku 1958. Komorní scéna Aréna tímto způsobem zároveň dramaturgicky navazuje na starší groteskní inscenace ruských klasiků v režii uměleckého šéfa Ivana Krejčího. "Je to především groteska, která má blízko ke Gogolovi, a zároveň je jí blízký svět Havlových her," říká Krejčí, který teď režíruje i Šenderovičovu novinku.

V hlavních rolích se představí Milan Cimerák, Tereza Cisovská nebo Martina Czyžová. Dramaturgie se ujal Tomáš Vůjtek. Scénu navrhl Milan David, kostýmy Marta Roszkopfová. Po sobotní premiéře bude Pan Ein a problém požární bezpečnosti na programu opět 11., 14. a 27. dubna.

„Pravda je to, co chce car. To, co vytváří hezký obraz Ruska. Není svobodný tisk a jediný svobodný prostředek je v románech, říká Martin C. Putna. | Video: Daniela Písařovicová