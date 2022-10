Holka z karavanu koupila podvržený obraz. Hru nastudovalo pardubické divadlo

Východočeské divadlo Pardubice tuto sobotu uvedlo premiéru inscenace Kalifornská mlha. Hru pro dva herce napsal současný americký dramatik Stephen Sachs, na komorní Malé scéně ji nazkoušel režisér Michal Przebinda. Znovu bude na programu 9., 16. a 25. října. Sachse inspirovala skutečná událost, a to spor o pravost abstraktního obrazu malíře Jacksona Pollocka.

Příběh se odehrává v kalifornském obytném karavanu barmanky Maude, která ve vetešnictví koupila údajný zapomenutý Pollockův obraz. Je přesvědčena, že jde o originál, a proto chce ověřit jeho pravost u experta Lionela, bývalého ředitele newyorského Metropolitního muzea umění. Znalec však Pollockovo autorství vyloučí. "Maude jeho verdikt odmítá. Jejich následný bouřlivý duel odhalí nečekaná tajemství a počáteční konverzační žánr se rozpoutá do napínavého thrilleru," popisuje dramaturgyně Jana Pithartová.

Podle režiséra Przebindy je hra dobře strukturovaná, přesná, obratná. "Je to jediná hra od Sachse přeložená do češtiny, překlad je excelentní," poznamenává režisér. Autorem české verze textu je Pavel Dominik. Hru, jež s ironií a nadsázkou odhaluje předstíranou odbornost a faleš celého systému obchodu s uměním, dosud uvedla pouze dvě tuzemská divadla.

Svéráznou ženy z okraje společnosti v Pardubicích hraje Martina Sikorová. Škrobeného intelektuála z New Yorku pak ztvárnil Alexandr Postler. Scénu a kostýmy vytvořila Marta Roszkopfová, hudbu vybíral Michal Žáček. Pro inscenaci nechalo divadlo vytvořit obraz, který se podobá malířově tvorbě. Není ale replikou konkrétního díla.

Pardubické divadlo hru uvedlo v české premiéře již roku 2014, ale pouze formou scénického čtení pod názvem Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka. Stephen Sachs narozený roku 1959 v San Francisku je spoluzakladatelem progresivní losangeleské komorní scény The Fountain Theatre. Byl mnohokrát oceněn díky svým hrám i režiím. Za Kalifornskou mlhu, v originále Bakersfield Mist, získal Elliot Norton Award pro nejlepší hru roku 2012. S úspěchem byla uvedena v USA i Londýně.

Teď se Kalifornská mlha stala první ze sedmi plánovaných premiér 113. sezony pardubické scény. Ještě letos bude na programu Makropulos musical, jejž režíruje Petr Novotný, přičemž text a hudbu napsali Ondřej Soukup s Gabrielou Osvaldovou. "Představení uvedeme po 100 letech, kdy Karel Čapek dílo napsal," vysvětluje s odkazem na Věc Makropulos dramaturgyně divadla Pithartová.

Následovat bude kabaret U Hitlerů v kuchyni, který v předminulé sezoně nebyl uveden kvůli pandemii koronaviru. "Hru napsal Arnošt Goldflam, upravil ji režisér Miroslav Hanuš. Zazní písně londýnské kapely The Tiger Lillies. Kabaret je o životě vůdců, kteří se domnívali, že je vedou ušlechtilé úmysly," shrnuje dramaturgyně.

V novém roce Petr Novotný nazkouší hru Postižení izraelského autora Gura Korena. V ní se potkává svět mafiánů a lidí s handicapem. Gangsterům se nedaří propašovat drogy do Makedonie. Jednou u nich zazvoní prosebníci kvůli příspěvku na divadelní skupinu zdravotně postižených lidí, zrodí se tak plán. "Herci zkouší Romea a Julii a chtějí se dostat na festival do Makedonie. Je to vtipná, jímavá komedie, která si klade otázku, kdo je tedy víc postižený," naznačuje dramaturgyně.

Českou premiéru bude mít v Pardubicích hra Kdo se bojí Beatles, kterou napsal oceňovaný slovenský dramatik Viliam Klimáček. Režie se ujme Filip Nuckolls. Dojde také na Intimní rizika na veřejných místech od Alana Ayckbourna, jehož další dvě komediální hry jsou již v pardubickém repertoáru.

Po 70 letech pak návštěvníci Východočeského divadla zhlédnou tragédii Maryša od Aloise a Viléma Mrštíků z konce 19. století. Klasické dílo režíruje Kasha Jandáčková. Divadlo s ní už spolupracovalo na představení Podivný případ se psem a její práce si cení. "Těšíme se na moderní uchopení hry, přesto doufám, že Vávra svou kávu vypije," poznamenává Pithartová s odkazem na poslední dějství, v němž selská dívka Maryša otráví mlynáře Vávru jedem nasypaným právě do kávy.

Kvůli stoupajícím nákladům východočeská scéna zatím výrazněji nezdražuje vstupné. Po pandemii, která byla pro divadla komplikovaná, se diváci vrací ve větším počtu, říká ředitel Petr Dohnal. "První by se nabízelo zdražit vstupné, ale to by nebyla vhodná cesta. Lidé mají hluboko do kapsy. My se snažíme zdražovat průběžně o pár korun na vstupence každý rok, zatím jsme s tím byli schopní pokrýt výpadky v příjmech," vysvětluje Dohnal. Odhaduje, že meziročně ceny vstupného stoupnou o deset až 15 korun.

Scéna šetří jinde, jak podle Dohnala dokládají grafy spotřeby. Ty nestoupají. "Divadlo stále šetří, výměnou zařízení za modernější s nižší spotřebou, výměnou žárovek, je méně technických zkoušek. Pro další úspory už moc prostoru nezbývá. Další možností je méně hrát, ale to není cesta," uvažuje.

Divadlo už požádalo město o pomoc s náklady na energie, které jsou oproti dřívějšku o milion korun vyšší. Zatím nebylo vyslyšeno. "Věříme, že se ve fondu podpory profesionálních divadel najde víc peněz a něco dostaneme. Jinak budeme muset dále jednat s městem," říká ředitel.

Zájem návštěvníků je podle vedoucí obchodního oddělení Ivy Králové velmi slušný. Prodalo se premiérové předplatné i generální zkoušky inscenací. "Je vidět, že se diváci do divadla vrací a po době covidu jim chybí. Diváků máme dost," konstatuje Králová. Obchodní oddělení teď dokončuje předplatné pro školy a pohádková představení. Základní školy mají větší zájem o abonmá než ty střední školy, což ale není neobvyklé, dodává Králová. Roční předplatné začne scéna nabízet v půlce listopadu.

V roce 2019 divadlo přivítalo téměř 163 tisíc diváků, ve dvou covidových sezonách byla návštěvnost podstatně nižší - předloni to bylo 64 tisíc, loni 60 tisíc lidí.