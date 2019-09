Pravda nevítězí, každý má tu svou. Burešová nastudovala Havlovu Žebráckou operu

Městské divadlo Brno do nové sezony vstoupí inscenací Žebrácké opery Václava Havla. Text, který měl premiéru roku 1975 a zabývá se politickými hrami, bojem o moc a permanentními lžemi, v Brně režíruje Hana Burešová z pražského Divadla v Dlouhé.

Zločineckým gangům budou v hlavních rolích šéfovat Petr Štěpán a Jan Mazák, na jevišti Činoherní scény se setkají s Markétou Sedláčkovou, Katarínou Mikulovou či Alenou Antalovou. Premiéra je plánována na příští sobotu 14. září.

Havlova Žebrácká opera vznikla na motivy stejnojmenné předlohy Johna Gaye z roku 1728, jež svého času inspirovala i adaptaci německého dramatika Bertolta Brechta a skladatele Kurta Weilla. Ti látku upravili do satiry o ambivalenci morálky ve světě kapitálu.

Václav Havel svou verzi vytvořil roku 1972, kdy mu bylo 36 let, na objednávku pražského Činoherního klubu. Tam však kvůli obavám z postihů za spolupráci se zakázaným dramatikem nebyla uvedena.

Až o tři roky později ji se svým amatérským Divadlem na tahu nastudoval režisér Andrej Krob, toho času jevištní mistr Divadla Na zábradlí v Praze. Obrátil se na přátele kulisáky a šatnářky, kteří přivedli své známé: údržbáře, učitelky, úředníky či studenty. Soubor Divadla na tahu čítal téměř 20 lidí, profesionální herec však mezi nimi nebyl jediný. Žebráckou operu začali zkoušet v létě 1974.

Premiéru, která se konala 1. listopadu 1975 v hostinci U Čelikovských v Praze - Horních Počernicích, vidělo odhadem 250 až 300 lidí. Následovaly zásahy proti Havlovi, hercům i divákům ze strany tehdejší Státní bezpečnosti. Vyšetřování spustila zpráva na rádiu Svobodná Evropa odvysílaná druhý den s tím, že jediné svobodné divadlo v Československu uvedlo text Václava Havla. O týden později na toto téma vyšel článek v německém časopise Der Spiegel.

"Byla to první zkušenost s tím, že je režim opravdu pitomý. To, že se pak ze mě stal chartista, bylo následkem zpolitizování všeho, co následovalo," uvedl později Krob, jehož v dalších letech vyhazovali "od lopaty k lopatě". I Divadlo na tahu až do roku 1989 působilo převážně v soukromí.

Přes vědomí rizik se Havel premiéry v Horních Počernicích zúčastnil a později řekl, že si této premiéry vážil nejvíc ze všech, které kdy měl. Inscenaci tehdy na jeho přání nafotil Bohdan Holomíček, roku 2014 byla v Horních Počernicích odhalena pamětní deska připomínající události z roku 1975.

Představení se v době normalizace stalo synonymem boje proti útlaku ze strany komunistického režimu, cenzuře a nesvobodnému politickému režimu.

Na profesionální scéně v Havlově vlasti byla Žebrácká opera uvedena až v červnu 1990, v pražském Činoherním klubu v režii Jiřího Menzela, který ji rok nato zfilmoval.

Krob režíroval Havlovu Žebráckou operu v letech 1975 až 2005 čtyřikrát, třikrát s Divadlem na tahu a jednou v Polsku.

Gayova Žebrácká opera posloužila pozdějšímu československému a českému prezidentovi jako předloha pro vlastní drama. Hru, v níž dva šéfové konkurenčních zločineckých gangů Macheath a Peachum a s nimi zkorumpovaný šéf policie Lockit bojují o moc nad londýnským podsvětím, Havel zbavuje romantiky i sentimentu.

Princip bezzásadovosti a lži dovádí ad absurdum: každý lže každému a každý zrazuje každého, nikdo není tím, kým se zdá být.

Téma je umocněno jazykem, jenž působí v komickém rozporu s postavami: gauneři, zloději a prostitutky se vyjadřují vysoce kultivovaně, jako dokonalí gentlemani a zároveň odborníci na psychologii, sociologii či etiku.

"Pravda nevítězí, protože každý zde má tu svou, a i ta platí, jen když se to vyplatí. Idealismus je směšný a musí zákonitě zemřít tam, kde za všech okolností vítězí pragmatický cynismus," uvádějí divadelníci v průvodním slovu k chystané brněnské inscenaci. Ta bude po úterní premiéře na programu Městského divadla Brno jen v září desetkrát.