před 7 hodinami

René Levínský byl hostem Emmy Smetany v DVtv. | Video: Emma Smetana | 24:02

"Mohli jsme být užitečnější, krutej liberalismus nemusel nastat a možná by dneska společnost nebyla tak rozdělená," míní úspěšný dramatik a uznávaný matematik René Levínský. 16 let strávil v Německu, kde přednášel o teorii her. Tuzemská divadla teď mají v repertoáru hned osm jeho her.