Dadaismus jako obrana proti světu. Polívkovo divadlo uvede novinku

Ústavní soud se zastal Němce Thomase Bartsche, jemuž českoslovenští pohraničníci prostřelili koleno při pokusu o přechod železné opony. České soudy mu jako odškodnění za zdravotní újmu přiznaly jen zhruba 5500 korun. Přiměřeným odškodněním se soudy po dnešním nálezu musí zabývat znovu. Bartsch částku pokládal za nepřiměřeně nízkou. Má trvalé zdravotní následky.

Podle ústavních soudců utrpěl Bartsch zranění za mimořádných okolností, které odůvodňují případné zvýšení odškodného oproti dobové vyhlášce. Němec navíc nemohl vědět, že komunistická totalita se blíží ke svému pádu, a hrozily mu další represe. "Nikdo nemohl tušit, že za několik měsíců padne Berlínská zeď," uvedl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.

Událost se odehrála v červenci 1989. Bartschovi tehdy bylo 23 let, byl občanem tehdejší Německé demokratické republiky a chtěl se dostat na Západ. Poté, co jej pohraničníci zranili, odvezli jej do nemocnice a později předali východoněmeckým bezpečnostním orgánům.