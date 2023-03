Co vy a nacismus. Lipus režíruje divadelní výslech Leni Riefenstahlové

Osudem režisérky Leni Riefenstahlové je inspirovaná inscenace slovenské hry, kterou tento pátek v režii Radovana Lipuse uvede Jihočeské divadlo. Autoři Valeria Schulczová a Roman Olekšák ji pojali jako fiktivní setkání skutečných osobností: režisérky Riefenstahlové, jejíž díla přispěla k propagaci nacistického Německa, a amerického moderátora Johnnyho Carsona, který ji pozve do své talkshow.

Po premiérách tento pátek 10. a pondělí 13. března následuje nejbližší repríza 29. dubna, hlavní role ztvární Věra Hlaváčková a Tomáš Kobr. "Točí se to kolem spolupráce umělce se státní propagandou. V souvislosti s událostmi, které otřásají Evropou, je to téma velmi aktuální," říká šéfka jihočeské činohry Martina Schlegelová. Podle autorů se hra ptá po odpovědnosti umělce, který propůjčil svůj talent totalitní moci. Rovněž zkoumá, kde leží hranice mezi spoluúčastí na budování režimu a uměleckou tvorbou.

Příběh začíná v roce 1974, kdy je moderátor Johnny Carson na vrcholu kariéry a Leni Riefenstahlová v USA představuje svůj první projekt od chvíle, kdy bylo Německo poraženo ve druhé světové válce. Moderátor ví, že minulost Riefenstahlové zajímá diváky víc než její současná tvorba, dokonce i víc než její začínající vztah s o 40 let mladším asistentem. Proto se Carson začne vyptávat na její postoje k nacismu a chce zjistit, zda filmařka cítí vinu. Čím dál intenzivnější atmosféru vyhrotí německá divačka, která vstoupí do vysílání, popisuje web divadelní agentury Aura-Pont. Setkání je čistě fiktivní, ve skutečnosti Riefenstahlová talkshow Johnnyho Carsona nenavštívila. Filmařka zemřela roku 2003 ve věku 101 let.

Leni, původně napsaná na tělo slovenské herečce Zdeně Studenkové, měla premiéru před deseti lety ve Slovenském národním divadle. Získala cenu ve scenáristické soutěži Beverly Hills Screenplay Contest, na Slovensku si za ztělesnění hlavní role odnesla sošku i herečka Studenková. Čeští diváci už hru mohli vidět před devíti lety v pražském Divadle v Řeznické, kde ji režíroval Viktor Polesný a hlavní roli ztvárnila Vilma Cibulková.

Jedna z dvojice autorů, dnes osmačtyřicetiletá Valeria Schulczová, je ředitelkou bratislavského Divadla Pavla Országha Hviezdoslav. Schulczová napsala více her dohromady s pětačtyřicetiletým dramatikem a režisérem Romanem Olekšákem, Divadlo v Řeznické už uvedlo i jejich Sametovou noc. Schulzová navíc začátkem tisíciletí působila v Česku, kdy režírovala v brněnském Hadivadle a točila pro televizi Prima.

Leni je jen jednou z novinek Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Její činohra už minulý měsíc uvedla Nevinného, adaptaci stejnojmenného románu anglického spisovatele Iana McEwana, který vyšel také česky. "Odehrává se v poválečném Berlíně, kdy je v plném proudu studená válka. Je to podle skutečného příběhu, kdy ze Západního Berlína kopali tunel, aby mohli odposlouchávat východní sektor. Zároveň je to tragická love story mladého britského agenta, který se tam zamiluje do Němky," popisuje šéfka činohry Martina Schlegelová. Nejbližší reprízy Nevinného jsou na programu 30. března a znovu 28. dubna.

Balet pro změnu již začátkem února nabídl Popelku od Sergeje Prokofjeva v režii Petra Zusky, který už v Budějovicích pracoval dvakrát. "Chtěl jsem, aby to představení bylo čitelné i dětem. Je to balet v tradičním slova smyslu, ale balet, který disponuje nejrůznějšími výrazovými prostředky, nejen čistě baletními. Je to na špičkách. Příběh nevykládám jinak, ale jeden z aspektů je, že v inscenaci není žádný střevíček, který Popelka ztratí; tahle symbolika se děje skrz něco jiného," popisuje Zuska. Popelka je znovu na programu 25. března.

Jihočeské divadlo, jež letos od českobudějovického magistrátu dostalo provozní příspěvek ve výši necelých 154 milionů korun, zahrnuje činohru, operu, balet a soubor Malé divadlo. To chce novou akcí nazvanou Zavěšená vstupenka pomoct sociálně slabým. Diváci mohou jiným koupit lístek a ty pak divadlo rozdělí mezi potřebné. Malé divadlo na projektu spolupracuje se salesiánským střediskem nebo dětským domovem v Boršově nad Vltavou. "Chceme se zaměřit na sociálně slabší skupiny, které si nemohou dovolit zaplatit ani symbolické vstupné," doplňuje Petr Hašek, šéf Malého divadla.