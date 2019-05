Cirque du Soleil přivezl příběh ze světa Avatara, účinkuje v něm český akrobat

Cirque du Soleil je zřejmě jediný cirkus na světě, který umí vstoupit do filmového díla a poměřit se s ním jako rovný s rovným. Představení nazvané Toruk: The First Flight se dokonce hrdě prohlašuje za prequel světového hitu Avatar režiséra Jamese Camerona z roku 2009.

Příběh z měsíce Pandora, obývaného mrštnými bytostmi s modrou kůží, je od včerejška do neděle uváděn v pražské O2 areně. Hlavní postavu představuje český akrobat Jakub Plšek.

Poradci od Jamese Camerona

"Je to trochu jako film, do kterého jsme zapustili akrobatická čísla," směje se Janie Malletová, jedna z manažerek Cirque du Soleil.

"Je to poprvé, co jsme pracovali s filmovou látkou, tedy se světem, který už existoval. Pomáhal nám s tím tým režiséra Jamese Camerona, příprava trvala pět let předtím, než jsme představení začali stavět. Nyní s ním cestujeme čtvrtým rokem," popisuje.

Inscenace Toruk se odehrává tři tisíce let před Avatarem, vystupují v ní ale stejné živočišné druhy jako ve filmu, i několik nových. Stejně vypadají i obyvatelé, kteří si říkají Na'vi a žijí v pěti klanech.

Šamanka jednoho z nich má vidění, podle nějž přírodní katastrofa zničí kouzelný Strom duší. Konec stromu a tím i obyvatel Pandory může odvrátit jen obávaný Toruk, obrovský dravý pták.

Sirotek Entu, kterému Toruk zabil rodiče, a jeho kamarád Ralu se pokoušejí dravce osedlat a s jeho pomocí zachránit obyvatele Pandory.

V Praze jako doma

Aby mytický příběh obstál před fanoušky Avataru, musel se filmu maximálně přiblížit a využít i technologických pomůcek. "Vidíte u stropu ty bedny? To jsou projektory, je jich čtyřicet. Budou měnit prostředí, ve kterém se účinkující pohybují," líčí Janie Malletová, která se po pražské O2 areně sama pohybuje jako doma.

Není divu: soubor čítající 112 lidí, z nichž akrobatů je 43, si s sebou přivezl prakticky kompletní interiér pro středně velké divadlo. V zákulisí stojí cestovní skříně, dle přesného systému naplněné kostýmy, dále šicí stroje na jejich opravy či pračky na jejich vyprání. Další skříň na kolečkách v pečlivě popsaných šuplících ukrývá líčidla, pudry a krémy na pleť.

"Líčí se ale jen obličej, ostatní části těla zakrývá základní kostým," říká manažerka a z ramínka sundavá tenkou modrou kombinézu s připevněným ocasem, která na akrobatech vypadá jako kůže. Na ni si navlékají další kostýmy. Ty jsou umístěny co nejblíž jevišti, aby to účinkující neměli daleko, když se během představení převlékají v jiný kmen měsíce Pandora.

V labyrintu zázemí jsou místa pro šatny, převlékárny, dílnu pro opravu oděvů nebo například pro odkládání rekvizit - včetně loutek. Vše pečlivě označují barevné cedule a šipky.

Nejdůležitější je ta, která chodbami vede k jevišti. Praha je pro ansámbl Turuku již 99. městem a 25. zemí. Je vidět, že profesionalitu akrobatů na jevišti doplňuje profesionalita lidí v zákulisí.

Bagáž pro 34 kamionů

"Logistika je pro nás opravdu důležitá," říká Janie Malletová, která přesně ví, jak velkou "bagáž" s sebou cirkus vozí.

Všechny věci zaberou 34 kamionů nebo 4 středně velká letadla. "V pátém pak letí personál," dodává Malletová, podle níž si tým v každém městě ke svým techikům najímá dalších 120 místních kulisáků.

Manažerka také spočítala, že postavit představení trvá deset hodin. Potom se zpravidla přes noc zkouší projekce. Druhý den po příjezdu posledního kamionu do nového místa se může hrát. V neděli se zpravidla končí.

"Každá naše zastávka trvá obvykle týden. Je to docela rychlé turné. Už během posledního představení se nakládají věci, které nejsou potřebné. Po představení to trvá už jen čtyři hodiny, než se všechno zabalí. Pak náklaďáky s materiálem hned odjíždějí dál," vysvětluje manažerka, která spolu s ostatními takto z Prahy vyrazí do Mnichova.

Továrna na cirkus

Toruk je jedním z 20 představení cirkusové továrny jménem Cirque du Soleil, jejíž představení již vidělo bezmála 200 milionů diváků. Cirkus vznikl roku 1984 v kanadském Montréalu, dnes už má několik poboček ve světě, nejvíce v USA. V současnosti zaměstnává téměř čtyři tisíce lidí, z toho 1300 umělců z více než 50 zemí.

Vedle stálých produkcí, hraných v divadlech, má i kočující představení uzpůsobená pro cirkusové stany, které na jednom místě stojí měsíc nebo dva. Toruk je ale produkce určená výhradně pro velké sportovní arény, stejně jako pět předchozích inscenací, se kterými již Cirque du Soleil zavítal do Prahy.

Poprvé to bylo roku 2007 s představením Delirium. O tři roky později čeští diváci viděli Saltimbanco. Právě tehdy v mezinárodním týmu akrobatů, herců a zpěváků poprvé vystupoval i Jakub Plšek původem z Boskovic.

"O Cirque du Soleil jsem slyšel od jednoho staršího gymnasty, který přijel z Las Vegas, kde vystupoval v jedné stálé show. Předtím jsem vůbec nevěděl, že taková práce existuje," vzpomíná usměvavý třicátník.

Tou dobou už se třináct let věnoval gymnastice a měl pocit, že to nikam nevede. "Natočil jsem všechny svoje sporty, skoky do vody, sportovní gymnastiku, teamgym a poslal jsem CD do Montréalu. A oni se ozvali," vzpomíná Plšek na svůj začátek v představení Saltimbanco. Bylo mu tehdy 21 let.

Dokud tělo vydrží

Největší hendikep prý představovalo, že neuměl anglicky. "Byly tam po tréninku kurzy, ale ani tam jsem moc jazyk nepochytil, učil jsem se z odposlechu," přibližuje.

S Cirque du Soleil vystupoval pět let, pak si na tři roky dal pauzu. Účinkoval na výletních lodích, dělal trenéra v Los Angeles. "Byla to první zkušenost s cirkusem, těch pět let mi stačilo a chtěl jsem ještě prožít něco jiného. Pak jsem se vrátil. Teď tu chci být tak dlouho, jak tělo vydrží. Mám to jako svou zábavu, nechci se toho vzdát. Uvědomuju si, že to je to nejkrásnější: mít práci, která mě baví," dodává Jakub Plšek.

Před každým představením má, jako prý každý, svou rutinu. "Přicházím nejméně tři hodiny před show. Musím se zahřát, poslouchám nějakou muziku, dostanu se do vyššího tempa. Najím se dvě hodiny před začátkem, to je tak akorát, abych pak neměl hlad a ani nebyl při představení těžký," říká akrobat, který je v roli chlapce Etnu na jevišti celé dvě hodiny. Pokaždé se prý nejvíc těší na své sólo.

Dojde na něj v první části představení, které lépe vystihuje termín show. Stejně jako u filmu Avatar přibije diváky do sedadel nejprve sugestivní výprava.

Cirque du Soleil Toruk - The First Flight

O2 arena, Praha, do 2. června.

I když speciální aplikace pro mobily umožňuje sledovat projekce ve 3D, působivější je vstřebávat představení naživo. Počítačová animace dokonale simuluje příliv vody, rozkvetlou džungli i rozlévající se lávu, nic z toho ale nesmete výkony "z masa a kostí".

Animace se zklidní při každém artistickém výkonu, při synchronních a skupinových choreografiích i sólových partech. Přesné svícení umožňuje požitek, i když artisté jsou pro většinu diváků v obří aréně hodně daleko.