Davida Lynche připomene výstava v Praze. Nabídne jeho malby i fotografie

Díla amerického režiséra Davida Lynche, který tento týden zemřel ve věku 78 let, za několik měsíců představí výstava v pražském Centru současného umění DOX. Bude se jmenovat V plamenech a ukáže jej jako všestranného umělce, jenž se kromě filmu věnoval hudbě, výtvarnému umění či fotografii, říká kurátor holešovického centra Otto M. Urban. Přehlídka začne 24. dubna, potrvá do 2. listopadu.

Režisér snímků Modrý samet, Zběsilost v srdci nebo Sloní muž vystudoval malířství a sochařství. Od 60. let minulého století je neopustil, věnoval se také hudbě. Lynchova rodina ke čtvrtečnímu oznámení o jeho úmrtí připojila snímek umělce s kytarou.

O tom, že by vystavili jeho díla, v pražském DOX přemýšleli podle Otto M. Urbana dlouho. Nejprve však nápad chtěli zkonzultovat přímo s Lynchem. Překážkou se ukázala být pandemie nemoci covid-19, v jejímž důsledku se filmař uzavřel ve svém domě v horách nedaleko Hollywoodu.

"Nakonec se podařilo propojit přes pařížskou litografickou tiskárnu Item éditions, kde David Lynch v posledních desetiletích tiskl všechny své litografické práce. Měli jsme od něho zapůjčených deset litografií na výstavě Kafkaesque. Majitel tiskárny zprostředkoval přímo osobní kontakt s Davidem Lynchem," popisuje Urban. Podle něj ke kontaktu s Lynchem došlo loni v dubnu.

Multižánrová výstava představí například velký soubor Lynchových kreseb spojených s jeho filmy. "Je to rozsáhlý soubor, téměř 300 kreseb od malinkých, které vznikaly na útržky papíru, až po sofistikovanější," přibližuje kurátor.

DOX také vystaví velké soubory Lynchových litografií a fotografií. "Vytvořil řadu fotografických cyklů. Jsou to industriální krajiny, akty i surrealistické vize," doplňuje Urban.

Návštěvníci zhlédnou též Lynchovy akvarely a malby. "Nedá se říci, že to jsou olejové malby, protože on pracoval se širokým spektrem materiálů od klasických barev až po různá pojidla, lepidla. Ty věci jsou hodně reliéfní, do plochy obrazu vlepoval různé věci, někdy je to spojeno s elektřinou. Spektrum bude velice široké," věří kurátor. Na přípravě pražského projektu se podílela galerie Pace v Los Angeles, která Lynche zastupuje. Projekt bude koncipován jako retrospektiva, doplnit ji mají hudební, filmové a literární pořady.

Režisér proslulý také seriálem Městečko Twin Peaks nebo filmy Mazací hlava a Mulholland Drive zemřel tento týden ve věku 78 let. Loni v létě řekl, že po dlouholetém kouření mu lékaři diagnostikovali rozedmu plic.