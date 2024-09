Chci zas v tobě spát. Koller znovu natočil některé své největší hity

Videoklip k nové verzi písně Chci zas v tobě spát předznamenává výběr 18 hitů Davida Kollera. Hudebník, jenž nedávno opustil svou nejznámější skupinu Lucie, na podzim vydá best of. Umístil na něj jak skladby ze sólové dráhy, tak i písně z repertoáru Lucie nebo kapely Jasná páka.

Třiašedesátiletý zpěvák a skladatel část kompozic v aktuálním aranžmá znovu nahrál se svoji sestavou v mikulovském studiu, jiné jsou záznamem koncertního provedení.

"Poslední půlrok jsem strávil spoustu času ve studiu, které jsem se rozhodl rozšířit a zmodernizovat. Asi i proto mě napadlo, že bych mohl studio vytěžit na maximum a nahrát starší písně tak, aby odpovídaly dnešní interpretaci, tomu, jak je s kapelou na koncertech hrajeme," vysvětluje David Koller.

"Některé se časem hodně proměnily. Přišlo mi fajn zaznamenat novější verze na albu, abychom si to taky mohli poslechnout. Já svůj koncert totiž nikdy neuslyším," dodává držitel letošní ceny Anděl za sólového interpreta roku.

Singl Chci zas v tobě spát původně vydal na prvním sólovém albu z roku 1993. "Písničku jsme znovu natočili na jeden zátah. Zároveň jsme celý proces zaznamenávali na video, takže fanoušci mohou zažít atmosféru ze studia spolu s námi," poznamenává zpěvák, kterého doprovázejí kytarista Michal Pelant, baskytarista Marek Minárik, klávesista Martin Kryštof, perkusista Víťa Halška a na bicí Adam Koller.

Právě díky Adamu Kollerovi a dalšímu spolupracovníkovi Tomáši Karbanovi vznikla videa k sedmi písním z best of. Koller jej bude propagovat na vánočním turné. S kapelou dorazí do Děčína, Uherského Hradiště, Opavy, Brna, Hradce Králové, Žamberka, Českých Budějovic, Domažlic, Olomouce nebo Zlína. Koncertní šňůra vyvrcholí 4. prosince v pražském Foru Karlín.

David Koller patří k zásadním osobnostem české hudební scény. Vedle skupiny Lucie je znám z Kollerbandu, Jasné páky či Pusy. Produkoval alba Oskara Petra, Mira Žbirky a Lucie Bílé či skupin Alice, Walk Choc Ice nebo Plexis. Společně s výtvarníkem Davidem Černým a filmařkou Alicí Nellis vybudoval kulturní centrum MeetFactory, otevřeného v roce 2007.

Letos v létě odehrál na putovním festivalu Hrady CZ poslední koncerty jako člen skupiny Lucie. V únoru hudebník oznámil, že se bude věnovat sólové kariéře a rodině.

V roce 2016 Koller třikrát uspěl na 25. ročníku cen Anděl. Získal sošky pro zpěváka roku a album roku, kterým se stala jeho deska ČeskosLOVEnsko. Navíc si odnesl ocenění skupina 25letí jako člen Lucie. Před čtyřmi lety se coby supervizor podílel na vzniku alba Hudba Praha & Michal Ambrož.

Koller proslul i jako kritik společenských poměrů. V roce 2003 byl spoluautorem výzvy S komunisty se nemluví, deset let nato upozorňoval před volbami na rostoucí vliv komunistů.

Společně s Bárou Polákovou vypustil v roce 2012 do světa ostrou píseň proti politické garnituře s názvem Sami. V posledních prezidentských volbách podpořil Petra Pavla.

Video: Videoklip k nové verzi písně Chci zas v tobě spát