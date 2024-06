Holky se chtějí bavit taky. V Praze zazpívá Cyndi Lauper, hvězda 80. let

Americká zpěvačka a herečka Cyndi Lauper, kterou v 80. letech minulého století vynesly ke slávě televize MTV a feministicky vnímané popové hity jako Girls Just Want to Have Fun, vystoupí v Česku. Představí se 23. února 2025 v pražské O2 areně.

Vstupenky za cenu od 1690 korun bude v sítích Ticketmaster a Ticketportal možné sehnat od pátku, oznámila pořadatelská agentura Live Nation. Podle ní půjde o koncert, "který se již nebude opakovat". Jedenasedmdesátiletá držitelka dvou Grammy navštíví Česko v rámci rozlučkového turné. K němu se odhodlala po zhruba desetileté pauze.

Do Evropy vyrazí nedlouho poté, co její život připomněl dokumentární film nazvaný Let the Canary Sing. Čerstvě vyprodala Cyndi Lauper londýnskou Royal Albert Hall, tento týden vystoupí na britském festivalu Glastonbury. "Chci poděkovat všem, kdo poslouchali moje alba. Chci se s nimi rozloučit tak zábavně, aby měli pocit, že jsou na večírku," říká zpěvačka ohledně plánovaného turné v britském deníku Guardian.

Podle něj její comeback umocnilo, když americký Nejvyšší soud v roce 2022 zrušil federální právo na potrat. V reakci na to se do hitparád krátce vrátila její píseň Girls Just Want to Have Fun. Videoklip od té doby na YouTube překročil hranici miliardy přehrání.

Píseň vyzdvihující ženskou nezávislost a právo rozhodovat o svém životě napsal původně muž. Cyndi Lauper však v roce 1983 upravila text z ženské perspektivy a skladbu zařadila na své debutové album She's So Unusual. Singl okamžitě ovládl hitparády.

Jeho životnost později prodloužilo video, které získalo sošku MTV pro nejlepší klip, či stejnojmenný hraný film s herečkami Sarah Jessicou Parker, Helen Hunt a Shannen Doherty, v Česku později uváděný pod názvem Holky se chtějí bavit taky. Skladba ale nezmizela z veřejného prostoru ani v novém tisíciletí, například v roce 2008 její coververzi nazpívala Miley Cyrus.

Podle deníku Financial Times bývá tato píseň označována za feministickou, přestože nic vysloveně feministického neobsahuje. "Ženy o sobě ale v pop-music desítky let poslouchaly, že na to, aby se mohly bavit, potřebují mít souhlas mužů. Tahle píseň oslavuje právě to, že ženy o žádný souhlas mužů usilovat nemusí. Že se dokážou bavit samy, ba že k té zábavě nepotřebují ani ty muže," vysvětlil list.

Zpěvačka předloni založila fond na podporu žen nazvaný Girls Just Want to Have Fundamental Rights Fund. Ten posílá peníze organizacím, které ženám v USA zajišťují přístup k potratům.

"Nejsme autonomní. Platíme stejné daně jako muži, a přesto nemáme stejnou míru autonomie. Proč? Copak vám by se líbilo, kdyby vláda rozhodovala o tom, jak nakládáte se svým tělem? Mně se to rozhodně nelíbí. Chci být svobodná a mít stejná práva jako každý v téhle zemi," řekla Guardianu zpěvačka, podle níž zrušení federálního práva na potrat v USA a zavření potratových klinik může například vést k více úmrtím mezi Afroameričankami. "Nechápu, co se v téhle zemi děje," lituje zpěvačka.

Podle agentury ČTK patřila Cyndi Lauper k největším popovým idolům 80. let. Nejrůznějšími křiklavými barvami svého zevnějšku hýřící zpěvačka s rozsahem čtyř oktáv doplňovala svou výstřednost skvělými pěveckými výkony. Debutové album She's So Unusual jí vyneslo Grammy za objev roku a obsahovalo více hitů, například Time After Time, jehož instrumentální coververzi záhy natočil jazzový trumpetista Miles Davis a později zněla třeba v plesové scéně ze sci-fi seriálu Stranger Things na Netflixu.

V roce 1985 se hudebnice podílela na charitativním singlu We Are The World, kdy se sešly hvězdy amerického showbyznysu, aby pomohly Africe trpící katastrofálním hladomorem.

Na úspěch debutu umělkyně navázala deskou True Colors z roku 1986. S dalšími nahrávkami už takový ohlas neměla.

Zatím naposledy ve studiu nahrála své 12. album Detour v roce 2016. Ve stejné době dostala hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Na newyorské Broadwayi též slavila úspěch s muzikálem Kinky Boots, k němuž složila hudbu i texty a jejž čerstvě uvádí Národní divadlo moravskoslezské. Muzikál v roce 2013 ovládl udílení prestižních divadelních cen Tony.

Kromě zpěvu si Cyndi Lauper zahrála v mnoha filmech a seriálech. Lobbovala rovněž za změnu zákonů o držení střelných zbraní v souvislosti s častými případy šílených střelců v USA.

Do Česka už se zpěvačka jednou chtěla podívat. Začátkem roku 2009 agentura WTF Entertainment oznámila, že se Cyndi Lauper téhož roku v červenci zúčastní slavnostního zahájení Freestyle Parku v pražských Modřanech, který vyrostl na břehu Vltavy. Toto vystoupení však bylo "z technických důvodů" zrušeno.

Video: Cyndi Lauper zpívá Girls Just Want to Have Fun