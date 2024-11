Čtenář pohroužený do bezpečného světa knihy. Róna odhalil sochu u knihovny

Sochu nazvanou Čtenář v křesle tento čtvrtek před rakovnickou knihovnou odhalili místní zastupitelé a její autor, známý umělec Jaroslav Róna. "Dle našich informací měla o sochu zájem hlavně Praha, ale pan Róna dal přednost Rakovníku," říká mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Sochu nicméně už v roce 2019 mohli vidět právě Pražané na náměstí Franze Kafky. Nyní natrvalo stojí u rakovnického Víceúčelového studijního a společenského centra. To vzniklo loni a stálo zhruba 150 milionů korun, z toho 75 milionů korun pokryla evropská dotace. Centrum zahrnuje knihovnu, studovny, společenský sál, kavárnu i další prostory. Vzniklo přestavbou tří domů u Husova náměstí.

Samotná socha Jaroslava Róny vyšla na deset milionů korun. Její instalace podle Hradilové symbolicky završuje projekt přestavby městské knihovny, která k centru náleží.

Rónovo dílo, vybrané odbornou komisí, vzdává hold papírové knize. Postava představuje čtenáře pohrouženého do bezpečného světa knihy. Křeslo má navozovat pocit měkkého mráčku, jenž nese čtenáře ve výšinách imaginace a zároveň ho chrání před pragmatickým světem, aby mohl unikat do světa fantazie. "V neposlední řadě je také třeba vzdát hold světu papírové knihy v době, kdy je ohrožován (a my s ní!) agresivním světem informačních technologií a korektně upravovaných e-knih," napsal ke svému dílu autor.

Starosta Rakovníka Luděk Štíbr z ODS vnímá umístění soch na veřejných prostranstvích pozitivně. "Některé plochy si to opravdu zaslouží," uvedl. Vedení města má v plánu instalovat i další díla. Před pěti lety u rakovnického gymnázia přibyla socha Sisyfa od Dalibora Blažka a Petra Holečka. O tři roky déle stojí dvě sochy koní autora Michala Gabriela na prostranství Na Sekyře. Od minulého týdne pak vstup do rakovnického letního kina v ulici V Brance zdobí skleněná plastika zvaná Kosmír. Autory jsou Ingrid Račková a David Suchopárek.

Sedmašedesátiletý Jaroslav Róna je například autorem sochy Franze Kafky v Praze, Jošta Lucemburského v Brně, Dítěte z Marsu na Ještědu nebo sochy David a Goliáš v Chebu.