Clint Eastwood v 94 letech natočil nový film. Hvězdy se předháněly, aby v něm hrály

Nicholas Hoult myslel, že to musí být omyl. Zprávě, že čtyřiadevadesátiletý režisér Clint Eastwood mu chce nabídnout roli ve svém novém filmu, odmítal uvěřit. Dokud neuslyšel jeho hlas v telefonu. "Byl jsem tak nervózní, že jsem pochválil scénář," vypráví Hoult, který v tu chvíli scénář ještě neviděl. "A on na to: tak když se vám tak líbí, asi si ho taky budu muset přečíst," směje se herec.

Jak píše agentura AP, výsledkem je nový hollywoodský film nazvaný Juror No. 2, který tento týden začala promítat americká kina a čerstvě sklízí pochvalné reakce. Českého distributora zatím nemá.

Čtyřiatřicetiletý Nicholas Hoult známý z postapokalyptického sci-fi Šílený Max: Zběsilá cesta nebo seriálu Veliká hraje mladého Justina, který jedné noci v dešti cosi srazí autem. Vystoupí a dobře se rozhlédne, ale protože nic nevidí, usoudil, že to musel být jelen.

Pochybovat začne, teprve když je předvolán, aby zasedl v soudní porotě v případu mladého muže podezřelého z vraždy své přítelkyně poté, co se pohádali v baru a ona odešla sama v dešti. V tu chvíli si hrdina s hrůzou uvědomí, že obžalovaný může být nevinný a že mladou ženu svým autem mohl zabít on sám. Vyléčený alkoholik s těhotnou přítelkyní Justin stojí před dilematem, zda očistit nevinného člověka, anebo zničit sebe a svou rodinu.

Juror No. 2 je v pořadí již 42. film, který režíroval slavný Clint Eastwood. "Scénář mě nadchnul po prvním přečtení," vysvětluje po e-mailu Eastwood, proč se rozhodl zfilmovat látku Jonathana Abramse. "Donutil mě přemýšlet, co bych dělal v hrdinově situaci. Jak se rozhodnout správně a které rozhodnutí je to špatné? Koho by člověk chránil? Je to opravdu morální dilema a říkal jsem si, že na takový film bych se s chutí podíval," dodává Eastwood.

Kromě Nicholase Houlta do novinky obsadil herečku Toni Collette, svou dceru Francescu nebo hvězdy J. K. Simmonse a Kiefera Sutherlanda. Ten dokonce Eastwoodovi napsal dopis s prosbou, zda by se pro něj nenašla alespoň malá role. Podle agentury AP to ilustruje, jak se hollywoodští veteráni předhánějí, aby mohli s Eastwoodem spolupracovat.

Sedmapadesátiletý Kiefer Sutherland o tom snil dlouho. I kvůli rodinné vazbě - jeho nedávno zesnulý otec Donald Sutherland obdivoval Eastwoodovy kovbojky a přímo s hercem na několika filmech spolupracoval.

"Byl jsem tedy přesvědčený, že je jenom otázkou času, než spolu něco uděláme taky my dva," říká Kiefer Sutherland. "Ale čas běžel a už už jsem se smiřoval s tím, že k tomu nedojde. Takže když se teď přece jenom naskytla příležitost, napsal jsem mu: vždycky jsem snil o tom, že s vámi budu spolupracovat, a kdybyste pro mě měl alespoň malou roli, bude mi nesmírnou ctí vás pozorovat při práci," parafrázuje Sutherland.

Eastwood mu nakonec dal skutečně jen menší roli, Sutherland je ale zcela spokojený a pochvaluje si, jaké bylo učit se od mistra. "Zažil jsem režiséry, kteří hodně křičeli nebo se předváděli. Eastwood je úžasně klidný, tichý a mluví jemně. Na tom vidíte, jakou má sílu, že nepotřebuje zvyšovat hlas, aby bylo po jeho," pochvaluje si herec.

Sutherland vzpomíná, jak mu při natáčení asistent režie popisoval, kudy má v záběru jít před kamerou. Eastwood do toho vstoupil a asistenta zbrzdil se slovy "on si nějak poradí".

Herec, jenž ve filmech a seriálech účinkuje skoro čtyři desítky let, přesto nakonec zvolil trochu jiný typ chůze než obvykle. "Celé mi to udělalo strašnou radost. A zpětně jsem rád, že jsem s ním nespolupracoval v době, kdy mi bylo osmnáct, protože bych to tehdy nedocenil," dodává Kiefer Sutherland.

Také herečka Toni Collette si pochvaluje, jakou jí Eastwood při natáčení projevil důvěru. "Upřímně jsem fakt nikdy nezažila takhle pohodovou spolupráci," říká. Pro ni byl projekt mimořádný také proto, že se díky němu po více než dvaceti letech setkala s Nicholasem Houltem. Naposledy se viděli při natáčení dramatu Jak na věc z roku 2002, kdy bylo Houltovi 11 let a ona hrála jeho matku.

Přestože si teď dopředu vyměnili několik zpráv, herečka stejně říká, že nebyla připravená na to, kolik emocí v ní znovushledání s Houltem spustí. Některé se možná otiskly do jejich první a jediné společné scény. Byla o to těžší, že jí film vrcholí.

Podle agentury AP se teď znovu spekuluje, zda Juror No. 2 není posledním Eastwoodovým projektem. Čtyřiadevadesátiletý herec a režisér to ale nekomentuje a vyjádřit se zdráhají i jeho spolupracovníci. Tím spíš, že když natáčení v jednu chvíli přerušila stávka hollywoodských herců a scenáristů, Eastwood nepotřeboval odpočívat.

"Když jsme se po stávce vrátili, ptala jsem se ho, co mezitím dělal. A on odpověděl, že hledal novou látku," vzpomíná Toni Collette. "Jeho parkovací místo ve studiích Warner Bros. rozhodně nezrušili," dodává Kiefer Sutherland.

První ohlasy na nový film jsou příznivé. Podle deníku New York Times je působivé sledovat Nicholase Houlta, jak se snaží vyrovnat se svou potenciální vinou v trojroli vyděšeného člena soudní poroty, potenciálního viníka a zároveň detektiva pátrajícího, zda by za úmrtí mladé ženy skutečně mohl být zodpovědný on. "Je to jako z nějakého noir filmu, ve kterém se hrdina stává hlavním podezřelým a v zoufalé situaci zároveň vklouzne do role detektiva, aby tomu přišel na kloub," přirovnává list.

Podle něj si Eastwood mohl dát víc záležet s detaily nebo vykreslením hrdinova zázemí, samotné soudní drama je ale skvěle natočené a přibývající flashbacky z hrdinovy minulosti stupňují napětí. "Eastwood už se nespravedlností systému zabýval ve snímcích Výměna nebo Richard Jewell. Teď natočil mnohem silnější film. Pokud by měl být jeho poslední, odchází se ctí," hodnotí New York Times.

Server Variety.com ve své recenzi oceňuje mimo jiné zákulisní vhled do mentality soudní poroty nebo závěrečný zvrat. "V rukách jiného tvůrce by ten scénář snadno mohl skončit jako melodrama, ale Eastwood ho pojal seriózně, neokázale. Soustředí se výhradně na Justinovo dilema," konstatuje web, podle nějž Juror No. 2 v Eastwoodově filmografii vyniká mimo jiné tichou reflexí amerického soudnictví a absencí prvoplánově efektních scén.

