Láska vražedná. Keira Knightley v novém vánočním seriálu od Netflixu hraje špionku

Ukázat svět profesionálních špionů s trochou nadsázky chce nový akční seriál Černá holubice, který pro videotéku Netflix vyprodukovala herečka Keira Knightley. Sama zastala hlavní roli špionky, jež se provdala za vysoce postaveného politika. Kromě toho má ale milence. Právě toho na začátku kdosi zavraždí.

V seriálu, který bude od tohoto čtvrtka k vidění na Netflixu, dále účinkují Ben Whishaw, Andrew Koji nebo herečka Tracey Ullman. Největší pozornost ale vzbuzuje angažmá devětatřicetileté britské hvězdy Keiry Knightley známé z filmů Láska nebeská, Pýcha a předsudek nebo série Piráti z Karibiku.

"Chtěla jsem se pustit do nějakého seriálu. Když jsem si přečetla scénář pilotního dílu, věděla jsem, že nemusím hledat dál," říká herečka. Novinku označuje za thriller, jenž se nebere přehnaně vážně. "V něčem je vlastně až legrační, ale takovým okouzlujícím způsobem," naznačuje.

Hrdinka Helen pracuje pro tajnou špionážní organizaci zvanou Černá holubice. Má dvě děti a už roky je vdaná za britského ministra obrany, pravděpodobného příštího premiéra, jemuž však krade vládní tajemství a předává je dál. Její nadřízená pak přísně tajné poznatky vždy prodá tomu, kdo zrovna zaplatí nejvíc.

Protagonistka si však ve státní správě zároveň našla milence. A právě ten je na začátku seriálu za záhadných okolností zavražděn. Hrdince hrozí, že bude prozrazena. I proto se rozhodne pomstít, odhalit pravdu a také zjistit, co skon jejího milence spojuje se dvěma dalšími úmrtími.

Pomoct jí s tím má Sam v podání Bena Whishawa, kterého tíží komplikovaná minulost tvořená kariérou nájemného zabijáka a intimním vztahem s jiným mužem.

"V nějakém ohledu je to naprosto nevěrohodné, až absurdní, protože v tom seriálu postupně sám povraždím celou armádu zabijáků. A všichni jsou přitom asi tak dvakrát větší než já," připouští čtyřiačtyřicetiletý Whishaw.

Ten na sebe upozornil rolí hračičkáře Q v posledních filmových bondovkách. "Tenhle seriál je ale výjimečný tím, že neustále pomrkává na diváka. Jako by říkal: my víme, že je to trochu směšné, a stejně to takhle uděláme," ilustruje.

Keira Knightley na hrdince oceňuje, že odděluje více vrstev své osobnosti. "Sama vychovávám dvě holčičky. Když jsem s nimi, umím být starostlivá a přátelská. Ale pak mám také jiné tváře, které ne vždycky dostanu prostor projevit," říká.

Šestidílný seriál se odehrává krátce před Vánoci, neboť jeho autor Joe Barton jej napsal před dvěma roky právě o svátcích.

"Přišlo mi, že zasazení do předvánočního období vytváří funkční kontrast k těm špionským záležitostem, protože je všechno na jednu stranu radostné a veselé, ale na druhou stranu také temné a protagonisté se nacházejí emocionálně na hraně. Takže to zvyšuje napětí," vysvětluje Barton, který má dosud na kontě fantasy thriller Projekt Lazarus nebo krimi seriál Giri / Haji.

První recenze vyznívají příznivě. Čtyři hvězdičky z pěti Černé holubici udělil deník London Evening Standard, podle nějž si záměrně přepálená novinka pohrává se známými tropy i archetypy. Komicky absurdní scény kombinuje s akčními sekvencemi. "Je to skvělá zábava, při které zapomenete na vše ostatní," hodnotí list.

Také podle Wall Street Journalu je Černá holubice napínavá, směšná i zábavná zároveň. A člověk se u ní bude bavit, pokud jí odpustí zjevné nesmysly a například nezačne hledat logiku v tom, kdo pracuje pro americkou tajnou službu CIA, kdo pro britskou MI5, kdo pro Číňany a kdo třeba pro londýnskou policii.

"Keira Knightley už se vícekrát projevila jako velmi sympatická herečka. Ještě nikdy ale nemusela hrát postavu, která má tolik záporných vlastností: nejenže je špionka a vražedkyně a podvádí manžela, ale ještě od něj vyzvídá informace a prodává je tomu, kdo nabídne nejvíc. Jenže když herečka nasadí svůj odzbrojující úsměv, všechno jde stranou," píše list.

Podle něj protagonistce chybí věrohodná motivace a stejně tak například těžko uvěřit, že by ministr obrany v klidu prospal okamžik, kdy jeho manželka v kuchyni zabije nájemného vraha. Protože seriál je ale vážný jen zčásti, divák se nejspíš stejně bude bavit, shrnuje Wall Street Journal.