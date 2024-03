Grand designérem roku se stal Jan Plecháč, vyrobil kolekci váz a nápojového skla

Absolutním vítězem cen Czech Grand Design 2023 se tuto neděli večer stal Jan Plecháč. Titul Grand designér roku získal za vázu Abyss, vázy Harmonic a za kolekci váz i nápojového skla Duše lesa, které navrhl pro sklárnu Moser.

Do síně slávy českého designu vstoupil in memoriam designér Jiří Jiroutek, který žil v letech 1928 až 2023 a do historie designu se zapsal kolekcí nábytku U-450.

Akademie designu udělila ceny v osmi kategoriích. Vítězové v pražském Stavovském divadle převzali trofeje v podobě "osobního lapače nápadů a snů" navrženého loňskými Grand designéry Terezií Lexovou a Štěpánem Smetanou. Večerem provedl herec Miloslav König, hudební doprovod obstarala kapela Bert & Friends.

Plecháčovy kolekce váz a nápojového skla získaly také ocenění Designér roku, jeho kolekce Duše lesa pro firmu Moser byla oceněna v kategorii Výrobce roku. Plecháč je od roku 2022 uměleckým ředitelem karlovarské sklárny Moser. Své role se podle zástupkyně Akademie designu Terezy Bruthansové chopil s pokorou k tradici firmy a materiálu skla. "S respektem k řemeslu a zároveň s entuziasmem jemu vlastním, se smyslem pro citlivou inovaci a originální design," uvedla.

V kategorii Módní designér roku zvítězil slovenský návrhář žijící v Praze Boris Král s kolekcí Salon de Nuit a návrhem róby pro herečku Danielu Kolářovou. Inspirovaly jej k němu dětské sny.

Designérkou šperku roku se stala Klára Marie Bliss s kolekcí Banshee. Podle členky odborné poroty Andrey Běhounkové je kolekce nezávislá na čase a trendech, není prvoplánově líbivá a nepodbízí se běžným komerčním požadavkům.

V oboru grafického designu si cenu odnáší vzdělávací platforma Vividbooks Vítka Škopa, která pomáhá učitelům fyziky, chemie a matematiky s výukou na základních školách. Ilustrátorkou roku se stala Magdalena Rutová za obrazový doprovod dětských knih Já, chobotnice, Čavargoš/Tulák a Rajčaťáci a Banáni.

Titul Fotograf roku získalo duo SHOTBY.US, jež tvoří Lenka Glisníková a Karolína Matušková. Titul společně získaly už v roce 2020. Podle zástupkyně poroty Terezy Rudolf se v zakázkové tvorbě nebojí modelovat fotografii dle svých potřeb a díky zkušenostem z postprodukce a tvorby videa si mohou dovolit trochu čarovat.

Jako Objev roku 2022 vybrala Akademie designu ze 17 nominací kreativní stavebnici Totemo z recyklovaného plastu designérky Adriany Kolda. Podle členky poroty Bruthansové podporuje Totemo spontánní hru, rozvíjí představivost, jemnou motoriku a kreativitu, a to nejen u dětí, ale také dospělých. Ocenila rovněž důraz na ekologii a udržitelnost. Spojky jsou vytištěny na 3D tiskárně z recyklovaných PET lahví, stavební dílky byly vyrobeny z dřevěné překližky potištěné ekologickými barvami.