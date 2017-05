Býval Chet Faker, teď už je zase Nick Murphy. Cítím se jako znovuzrozený, říká o novém EP

před 5 minutami

Nick Murphy, dříve Chet Faker

Australského elektronického hudebníka a autora downtempových hitů jako Talk Is Cheap nebo To Me fanoušci dlouho znali pod přezdívkou Chet Faker. Loni na podzim ale osmadvacetiletý muzikant, který se před třemi lety ukázal i na festivalu Colours of Ostrava, oznámil, že se vrací ke svému rodnému jménu Nick Murphy. S ním přišla i změna v hudebním výrazu. Nové EP Missing Link je přímočařejší a ve výrazu drsnější a Murphy ho vnímá jako bod přerodu. "S Chatem Fakerem jsem sám sobě zkoušel cosi dokázat. Ale teď už jsem konečně přišel na to, co se mi doopravdy líbí a kudy se chci ubírat. Tohle jsem já a dává smysl, abych hudbu začal dělat pod svým opravdovým jménem," říká.

