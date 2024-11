Bryan Adams v Česku představí nové album. Pozvali ho pořadatelé Rock for People

Kanadský rockový zpěvák a kytarista Bryan Adams vystoupí 1. srpna příštího roku v královéhradeckém Parku 360. Představí tam aktuálně připravované album nazvané Roll With The Punches. Koncert se uskuteční pod hlavičkou Rock for People Concerts a série Léto v parku, informovali toto úterý pořadatelé.

"Kromě vystoupení zpěváka bude pro fanoušky připravený už od brzkých odpoledních hodin doprovodný program ve fanzóně areálu Parku 360, který je též domovem festivalu Rock for People a letos se tam uskutečnily dvě show Eda Sheerana," vysvětluje za organizátory Anna Vašátková. Vstupenky v cenách od 1690 korun budou v prodeji od tohoto čtvrtka 21. listopadu.

Pětašedesátiletý Bryan Adams se do Česka vrací pravidelně, jen letos odehrál svůj třetí koncert v Brně a poprvé se také představil v Havířově na Karvinsku, kde byl hvězdou tamních Havířovských slavností. Vloni v pražské O2 areně představil album So Happy It Hurts, ještě dříve byl například hostem libereckého festivalu Benátská noc. V roce 2014 se zúčastnil charitativní přehlídky, kterou v Praze pořádala Nadace Terezy Maxové dětem.

Adams začal na kytaru hrát jako dvanáctiletý, od 14 let vystupoval s různými kapelami v nočních klubech. Roku 1978 podepsal smlouvu s firmou A&M Records, u níž o dva roky později vydal debutové album. Jeho nejúspěšnější deskou je Reckless z roku 1984, které se prodaly miliony kusů a všech šest singlů bodovalo v první desítce hitparády Billboard Hot 100.

Mezinárodní hvězdou se Adams stal díky písním Summer of '69, Heaven nebo baladě (Everything I Do) I Do It for You, kterou složil pro film Robin Hood: Král zbojníků s hercem Kevinem Costnerem v hlavní roli. Spolupracoval s Tinou Turner, Stingem, Rodem Stewartem, Barbrou Streisand nebo Lucianem Pavarottim.

Kromě toho Adams fotografuje, jeho snímky zdobí obaly alb umělců, jako jsou jazzová klavíristka Diana Krall, zpěvačka Annie Lennox nebo skupina Rammstein. Adams též napsal několik písní pro charitativní účely, například All for Love ve spolupráci s Rodem Stewartem a Stingem na podporu boje proti rakovině.

Obdržel Řád Kanady za přínos hudbě a kultuře, v roce 2006 byl uveden do Canadian Music Hall of Fame. Je také držitelem ceny Grammy, ocenění Juno Award nebo MTV Video Music Awards.

Video: Bryan Adams zpívá svůj hit Summer of ’69