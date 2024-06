Nesnažím se hrát jinak pro děti a pro dospělé. Polívka dostal cenu za přínos

Z tvorby pro děti a mládež Bolek Polívka rád vzpomíná na natáčení animovaného seriálu Krysáci či rodinného snímku o psovi Gumpovi. Známý český herec to řekl krátce předtím, než na středečním závěrečném ceremoniálu zlínského filmového festivalu převzal cenu Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii práve pro děti a mládež.

Předloni totéž ocenění dostal herec Pavel Zedníček přezdívaný Čmaňa, který pochází ze Zlína. Letos přišla řada na čtyřiasedmdesátiletého vizovického rodáka. "Ocenění mě velmi těžší. Chvilku jsem měl strach, že to Čmaňovi vzali a mně to dávají. On je Zlíňák a já Vizovjan, o to je to pro nás cennější," říká Bolek Polívka.

Rád vzpomíná na natáčení seriálu Krysáci, který roku 2008 režírovali Cyril Podolský a Milan Šebesta. "Krysákama jsme se hodně pobavili. Dělalo se to tady ve Zlíně. Je to vynalézavé, je tam humor, je to o přátelství mezi nimi a taky se to odehrává na pozoruhodném místě, což je smetiště u Vizovic," připomíná Polívka. Loutkový televizní večírek se odehrával v odlehlém koutě "téměř zapomenuté" skládky právě u moravských Vizovic.

Zajímavé přišlo Polívkovi také natáčení se psem. Účinkoval v obou filmech Gump - pes, který naučil lidi žít z roku 2021 i nedávném Gumpovi - jsme dvojka. "To bylo dobré. Takový nevypočitatelný partner to byl. Na Gumpa hodně vzpomínám," poznamenává herec.

Bolek Polívka dále hrál například v pohádkách Největší dar, Princ Mamánek, Anděl páně 2 či Tři bratři. Tvorbu pro děti a mládež si oblíbil. "Dětí mám poměrně dost, vím o dětech své a ony vědí své o mně. Nesnažím se hrát jinak pro děti a pro dospělé, snažím se, aby to bylo tak, jak to má být," vysvětluje.

Tatínek mu jako malému vyprávěl pohádky. "Mohl jsem si říct, o čem by ty pohádky měly být, on tu pohádku pak improvizoval. To jsem dělal se svýma dětma taky. Samozřejmě jsme jim četli. Měli jsme štěstí na babičku, maminku od Marcelky, ta jim byla velmi dobrou babičkou," vzpomíná.

Ve Vizovicích na Zlínsku byl naposledy před necelými dvěma měsíci. "Už tam ale nikoho vlastně nemám. Máme tam hrobku. Slíbili jsme si s dětmi nejmladšími, že přijedeme častěji. Je dobré ukazovat dětem místa, kde člověk zrál, kde něco prožil. Je taky baví vidět zázemí taty," uvádí Polívka.

Jako dítě chtěl být hercem v tehdejším Divadle pracujících v Gottwaldově. "Netuše, že jednou to bude Zlín. Všechny první divadelní zážitky, kromě toho, že mě tatínek vozil do Prahy nebo Brna, jsem měl tady," vybavuje si.

Chodil také do kina či na výchovné koncerty. "Zlín pro nás byla kultura a taky ochotnické divadlo vizovské. Pak jsem měl štěstí, že jsem byl přijat do ochotnického divadla zlínského a zkoušeli jsme Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, kterého hraju doteď," dodává Bolek Polívka.

Víc než vloni

Na úvodním večeru festivalu už cenu Zlatý střevíček dostal režisér Hynek Bočan. Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti ve středu večer přidala kanadská Maxova farma, která kromě odborné poroty zvítězila také u dětských hodnotitelů. Vypráví o dětech na vesnici, které si založí farmu a chovají slepice.

Nejlepším celovečerním filmem pro dospívající porotci zvolili belgicko-nizozemský film Mladá srdce o první lásce mezi dvěma chlapci. Turecko-německo-francouzský snímek Internát si odnáší Zlatý střevíček v kategorii celovečerních filmů pro mládež. Internát je o dospívajícím chlapci v internátě na výchovu muslimských hodnot, kde studuje na přání otce. V kategorii krátkých animovaných filmů pro děti pak zvítězil japonský snímek Kouzelná cukrlata. Vypráví o tom, jak si chlapec v obchodě koupí kouzelné bonbony a když je sní, začne rozumět řeči zvířat nebo třeba věcí.

Letošní 64. ročník zlínského festivalu pro děti a mládež na 289 projekcí přilákal přes 24 tisíc diváků, oznámili pořadatelé. Je to zhruba o tisíc více než loni. Na doprovodný program zavítalo kolem 90 tisíc osob, v předchozím ročníku uváděli pořadatelé asi 100 tisíc návštěvníků.

Naopak přibylo akreditovaných hostů. Letos se jich zúčastnilo 3326, což je oproti minulému roku nárůst téměř o třetinu. "Velký zájem byl také ze strany školních kolektivů, kterých jsme u nás přivítali celkem 79. Některé třídy k nám míří za filmovým programem, workshopy i zábavou prakticky z celé České republiky," vysvětluje výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová

"Podle zpětné vazby můžeme snad oprávněně letošní ročník považovat za dobrý. Moc se těšíme z plných kin a plných akcí, které byly ve městě," doplňuje prezident přehlídky Čestmír Vančura.

Zlínský festival je nejstarší a největší svého druhu na světě. Organizátoři letos připomněli i výročí filmových režisérů Oldřicha Lipského, Karla Kachyni, Františka Vláčila a Zdeňka Rozkopala, kteří by letos oslavili 100. narozeniny. Vzpomněli rovněž devadesátiny režisérky Věry Plívové-Šimkové a osmdesátiny dramaturga Jana Gogoly.

Hvězdy na zlínském chodníku slávy před Velkým kinem letos přibyly herečce Tatianě Dykové a bratrům Petrovi a Matějovi Formanovým. Mladými a nadějnými hvězdami letošního ročníku festivalu, takzvanými Young Stars, byli Anna Fialová, Darija Pavlovičová, Filip Březina a Adam Mišík.

V doprovodném programu návštěvníky zaujaly besedy s osobnostmi a vzdělávací tvůrčí dílny. Odborné veřejnosti a profesionálům byly určeny konferenční blok Děti bez hranic a Zlín Industry Days. Již tradiční součástí festivalu se stal Salon filmových klapek. Umělecky ztvárněné filmové klapky se tu draží s cílem pomoct mladým filmařům. Z výtěžku letošní aukce Nadační fond Filmtalent Zlín podpořil 30 projektů částkou 1,9 milionu korun.

Na zlínský filmový týden navážou festivalové ozvěny, které se mají konat tradičně v Mikulově od 11. do 13. června. Letos poprvé však dosáhnou také do dalších měst. Vybrané festivalové snímky budou od 6. do 30. června uvedeny v kinech v Krnově, Uherském Brodě, Havířově, Boskovicích, Hodoníně, Jičíně a Šumperku. "Potvrzených je do této chvíle 35 projekcí," doplňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Podle ní se v letošních snímcích objevilo více ústředních motivů. "Přátelství bylo jedním z velkých témat. Prolínalo se to jak filmy pro starší diváky, tak i pro ty mladší. Snažili jsme se volit filmy, které mají pozitivní vyznění," objasňuje dramaturgii Pášmová. "Myslím si, že je to proto, že mladí lidé spolu třeba tak moc nekomunikují. Jsou spolu na sociálních sítích, nejsou spolu v běžném každodenním kontaktu, jak jsme bývali třeba my, o to více si cení toho, když skutečné přátelství mezi nimi existuje," doplňuje umělecká ředitelka.

Festival nabídl téměř tři stovky snímků z 55 zemí, do soutěží bylo zařazeno 126 filmů. Nechyběla díla ze zemí jako Filipíny, Kolumbie, Ekvádor či Thajsko.

Kromě přátelství se filmy často zaobíraly touhou po změně či plněním si snů. "To jsou věci, které rezonují ve společnosti. Dokazuje to i zahajovací snímek Velký finále PSO," připomíná Pášmová.

Tento snímek vypráví o Police Symphony Orchestra, amatérských hudebnících z Police nad Metují, kteří si plní sny. Film režiséra Dominika Kalivody měl na festivalu světovou premiéru a prezident akce Čestmír Vančura mu udělil zvláštní cenu za autentické ztvárnění inspirativního příběhu mladých lidí. "Nese v sobě poselství našeho festivalu inspirovat nastupující generaci, nebát se jít za svými sny a obklopovat se lidmi stejné DNA," dodává Vančura. Snímek Velký finále PSO uvedou kina 29. srpna.

Nadcházející 65. ročník festivalu se ve Zlíně uskuteční od 29. května do 4. června 2025.