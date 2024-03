Tvrdý policista s měkkým mozkem. V remaku Bláznivé střely Nielsena nahradí Neeson

Filmové studio Paramount Pictures zkusí resuscitovat sérii praštěných komedií Bláznivá střela, ve kterých dnes již nežijící Leslie Nielsen ztvárnil policistu s tvrdými rysy a měkkým mozkem Franka Drebina. V chystaném remaku jej nahradí jedenasedmdesátiletý Liam Neeson, známý z filmů Schindlerův seznam nebo Láska nebeská.

Práci na novince oznámila agentura AP. Podle ní se režie ujme Američan Akiva Schaffer, který se podílel na skečovém pořadu Saturday Night Live a natočil celovečerní filmy Sousedská hlídka či Pirát silnic.

Nová Bláznivá střela přijde do kin v červenci 2025. Dle serveru Variety.com ji budou produkovat Seth MacFarlane, autor seriálů Americký táta nebo filmové ságy o Méďovi, a Erica Huggins prostřednictvím společnosti Fuzzy Door.

Série původně začala jako televizní seriál nazvaný Policejní oddíl, pro velký úspěch následovaly celovečerní filmy. První, v němž se poručík losangeleské policie Frank Drebin snaží zabránit atentátu na anglickou královnu, měl premiéru roku 1988. Druhý se objevil tři roky nato, poslední přišel do biografů v roce 1994. Trojice snímků, každý se skromným rozpočtem v řádu nižších desítek milionů dolarů, celosvětově dohromady utržila téměř 477 milionů dolarů.

Všechny tři filmy pracovaly se ztřeštěným humorem, nadsázkou a parodovaly oblíbený hollywoodský žánr dramat o tvrdých policajtech, kteří se brodí bahnem velkoměsta a neúnavně potírají zločin na všech frontách. Oproti nim měl popletený poručík Frank Drebin blíže spíš k inspektoru Clouseauovi. Každým svým činem vyvolával zmatky a nedorozumění, přesto nakonec vyřešil každý případ.

Kromě Nielsena ve filmech účinkovali Priscilla Presley, jež ztvárnila hrdinovu přítelkyni Jane, nebo hráč amerického fotbalu O. J. Simpson známý ze sledovaného soudního procesu kvůli obvinění z vraždy exmanželky a jejího přítele.

Představitel hlavní role, bělovlasý kanadský rodák Leslie Nielsen, zemřel roku 2010, bylo mu 84 let. Dlouho byl znám především z dramat. Pak ho ale filmaři Jim Abrahams s Davidem a Jerrym Zuckerovými vybrali do vedlejší role v komedii Připoutejte se, prosím, jež parodovala katastrofální filmy. Její úspěch předznamenal vznikl Bláznivé střely od týchž autorů.

V relativně pozdním věku v sobě tehdy Nielsen objevil komediální talent, smysl pro situační humor a schopnost pronášet ty nejabsurdnější repliky s kamennou tváří. To vše plně využil v postavě poručíka Drebina. "Pětatřicet let jsem byl obsazován proti typu. Až teď konečně dělám to, co jsem chtěl vždycky dělat," komentoval Nielsen nečekaný obrat ve své kariéře.

Video: Trailer z filmu Bláznivá střela