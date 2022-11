Sedm hodin ticha. Film odvážnou formou uctil stovky padlých dětí na Ukrajině

Švédští umělci představili na Stockholmském mezinárodním filmovém festivalu netradiční snímek Ticho, který uctívá dosavadní dětské oběti války na Ukrajině. Trvá 397 minut a divákům nabízí jen ticho a bílou obrazovku. Každá minuta, po níž vždy zazní pouze zvuky zvonů, má symbolizovat jedno padlé dítě.

Více než šestiapůlhodinový snímek byl promítnut v pondělí 7. listopadu od 15 do 22 hodin na největším náměstí švédské metropole Norrmalmstorg. Začíná krátkou vzpomínkou ukrajinské herečky Kateryny Kisteňové, která před sedmi lety účinkovala v seriálu Sluha národa po boku současného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

"Před vámi je jen bílé plátno a to nejdůležitější - každou minutu zvuk zvonů. A vy nemůžete nic dělat. Jen sedíte se všemi otázkami před sebou. A jenom vám to znovu a znovu všechno připomíná," popisuje novinku Kisteňová pro agenturu AP. "Děti jsou teprve na začátku života a my jim teď nakládáme na bedra těžké, hrozné věci. Myslím, že je to velmi důležitý počin," dodává.

Podle ředitelky stockholmského festivalu Gity Scheyniusové chtěli pořadatelé netradičním snímkem uctít památku všech 397 dětí, které podle zprávy OSN za posledních osm měsíců ruské invaze padly na Ukrajině. Organizátoři také podpoří zemi zmítanou válkou. Veškerý výtěžek, který se během veřejného promítání vybral, poputuje organizaci UNICEF na pomoc ukrajinským dětem.

"Ukrajina je geograficky poměrně blízko Švédska, takže je mnoha Švédům velmi blízká. Proto jsme měli pocit, že bychom měli udělat tichou manifestaci," zdůvodňuje Scheyniusová. "Neměli jsme v úmyslu přivést hodně lidí. Šlo spíš o to, abychom poskytli lidem, kteří jdou přes náměstí, chvíli meditace," dodává.

Organizátoři Stockholmského mezinárodního filmového festivalu, který se koná od 9. do 20. listopadu, se chtějí letos rozsáhle věnovat ukrajinské kultuře. Do programu zařadili nově oceněné ukrajinské snímky a pozvali několik tamních režisérů.