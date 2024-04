Šumění planktonu, praskání ledovce. Výstava v Brně představuje zvukové umění

Mezinárodní výstava Beyond the Sound přivedla do Brna tvůrce, kteří se věnují zvukovému umění. Využívají moderní technologie, čerpají také ze současných biologických, ekologických a dalších výzkumů. Přehlídka v prvním patře Domu umění na Malinovského náměstí potrvá do 14. července.

Zvukové umění má kořeny v avantgardách 20. století. V současnosti i díky rozšíření nových technologií zažívá značný rozvoj, věří pořadatelé. "Hlavním kritériem mého výběru byly takové přístupy, které experimentálními metodami dávají abstraktnímu zvuku konkrétní významy," vysvětluje kurátor Jiří Suchánek, jak projekt Beyond the Sound připravoval. Zařadil do něj například zvukové kompozice norské umělkyně Jany Winderen, které využívají nahrávky z hlubin Barentsova moře. Šumění planktonu, cvakání korýšů, praskání ledovce, hlasy velryb a tuleňů se v nich pojí do "arktické prostorové symfonie". Další vystavující Raviv Ganchrow pracuje s fenoménem takzvaných telurických proudů, elektrických výbojů mezi zemskou kůrou a ionosférou. Proudy snímané přímo před Domem umění jsou v galerii slyšitelné díky systému ozvučení stropních skleněných světlíků. Také další autoři a kolektivy kombinují přírodní inspirace s novými technologickými možnostmi. Výstava je součástí hudebního festivalu Faun, jenž začal tento pátek. V brněnském divadle Husa na provázku a právě v Domě umění pokračuje ještě celou sobotu 13. dubna. V přízemí Domu umění se divákům paralelně představují umělkyně Csilla Nagy a muzikolog Slávo Krekovič. Do Brna přivezli aktualizovanou verzi svého projektu Symbionti, jenž vznikl jako spekulace nad budoucností života. Tvoří jej keramické objekty inspirované studiem mořských hub, jež v evoluci představovaly starou a slepou vývojovou větev. Předměty jsou datově propojené a interaktivní. Snímají okolní prostředí a na základě dat jako teploty nebo tlaku vzduchu transformují zvuky z volně dostupné webové databáze. Keramické schránky mají různé metalické glazury odrážející okolní prostředí. Tato výstava potrvá do 19. května.