V tlačenici do krytu zemřelo 173 lidí. Knihu o tom vydala hvězda Stranger Things

Devatenáctiletá britská herečka Millie Bobby Brown, která proslula rolí Eleven ve sci-fi seriálu Stranger Things od Netflixu, vydala svůj první román. Prózou nazvanou Nineteen Steps připomíná málo známou tragédii z druhé světové války, kdy 173 Britů zemřelo ve snaze dostat se do krytu. Incident, o němž anglická vláda informovala až po čase, přežila hereččina babička.

Knihu publikovanou toto úterý nicméně Millie Bobby Brown nenapsala, nebo alespoň ne sama. Podle britského deníku Guardian je skutečnou autorkou textu takzvaná ghostwriterka Kathleen McGurl. Její jméno nicméně na přebalu schází, což vyvolalo kritiku na sociálních sítích.

Řetězec knihkupectví Waterstones musel na sociální síti X, dříve známé jako Twitter, dokonce smazat původní příspěvek lákající na knihu. Desítky uživatelů pod ním kritizovaly Millie Bobby Brown za to, že si dílo ghostwriterky přivlastňuje. "Měla by ses stydět," vzkázal jí jeden přispěvatel. "Celebrity vydávající romány, které za ně píše někdo jiný, už zničily dětskou literaturu a teď zlikvidují i prózu pro dospělé," posteskl si druhý.

Anglické slovo ghostwriter označuje profesionálního spisovatele zaplaceného za vytvoření textu, jehož autorství je pak oficiálně připsáno někomu jinému, v tomto případě populární herečce.

Millie Bobby Brown na kritiku reagovala zveřejněním fotografie na sociální síti Instagram, kde pózuje s knihou i autorkou textu Kathleen McGurl. "Bez tebe bych to nedokázala," děkuje jí. I na této síti herečku mnozí kritizují a argumentují, že jméno skutečné autorky má být uvedené na přebalu. Další naopak namítají, že ghostwriting je na Západě běžnou součástí literárního provozu a že mladá herečka schytává nepřiměřenou kritiku za něco, co třeba v případě mužů ne vždy vyvolá tak silné reakce.

Próza Nineteen Steps se vrací k tragédii z března 1943, kdy 173 britských mužů, žen a dětí přišlo o život v ještě nedokončené stanici londýnského metra Bethnal Green. Tam se běželi skrýt před očekávaným náletem nacistické luftwaffe poté, co Královské letectvo RAF bombardovalo Berlín.

Podle deníku New York Times se jednalo o jednu z nejtragičtějších válečných událostí ve Velké Británii, která dodnes zůstává opředená některými nejasnostmi. Lidé zpanikařili a byli ušlapáni v tlačenici, jak se jeden přes druhého snažili dostat jediným vchodem dolů do krytu.

Chaos zřejmě začal poté, co jedna žena s dítětem upadly na temném schodišti a další začali padat přes ně. Ke zmatku mohly přispět výstřely z nedaleko umístěného nového typu protiletadlové baterie. Většina obětí zemřela v důsledku udušení.

Britská vláda o incidentu informovala až po 36 hodinách, kompletní zprávu pak zveřejnila teprve v lednu 1945. Do té doby se obávala, že by se věc dostala k nacistům, které by povzbudila k dalším náletům na anglickou metropoli, vysvětlují New York Times.

Podle deníku incident dodnes nezná ani spousta Britů, a tak je dobře, že na něj Millie Bobby Brown upozorňuje. Pro herečku má kauza i osobní rovinu, jednou z přeživších tragédie byla její babička Ruth, která pak žila až do roku 2020. O zážitku vyprávěla vnučce a ta jej nyní beletrizovala s autorkou textu Kathleen McGurl.

Hrdinkou knihy je osmnáctiletá sekretářka primátora Nellie, která žije s rodinou a randí s americkým letcem. Zážitek ze stanice Bethnal Green jí převrátí život naruby. Následně se pustí do vyšetřování příčin nehody a vede rozhovory s osmi desítkami přeživších. Z jejich výpovědí se snaží poskládat, co přesně se stalo.

Román se jmenuje Nineteen Steps podle toho, že schodů vedoucích do stanice skutečně bylo devatenáct, doplňuje agentura AP. Podle ní je kniha z velké části zároveň love story o mladé Angličance a americkém pilotovi.

Tlačenice spojené s davovou psychózou nejsou neobvyklé. Například vloni záchranáři ošetřovali raněné na diskotéce ve Slušovicích v okrese Zlín, kde se potýkali právě s davovou psychózou a chaosem poté, co na schodišti před vstupem na diskotéku vznikla tlačenice. Před osmi lety při jiné tlačenici zemřelo přes 2400 poutníků do Mekky.

