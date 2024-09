V Indii čelí trestnímu stíhání. Známá spisovatelka Arundhati Roy vydá paměti

Renomovaná indická spisovatelka Arundhati Roy vydá na podzim 2025 autobiografii. Autorka románu Bůh maličkostí, který získal prestižní Bookerovu cenu a byl přeložen do desítek jazyků, začala svůj život rekapitulovat poté, co jí v roce 2022 zemřela matka. Ta byla uznávanou aktivistkou a částečně inspirovala právě Boha maličkostí, píše agentura AP.

Autorčin debut z roku 1997 pojednává o vzestupu a pádu bohaté indické rodiny, jejíž osud v 60. letech změní, když k sedmiletým dvojčatům přibude krásná mladá sestřenice Sophie. V próze rozvedená křesťanská matka dvou dětí naváže zakázaný milostný vztah s opovrhovaným příslušníkem nejnižší hinduistické vrstvy. Jeho důsledky spisovatelka sleduje na ploše desítek let.

Tato příběhová linka porušila tabu tradičního kastovního rozdělení společnosti a vzbudila v Indii rozruch. Například předseda vlády ve spisovatelčině rodném státě Kérala také ale obvinil Arundhati Roy z údajné obscénnosti kvůli líčení erotických scén.

Nejen k této kauze se Arundhati Roy vrátí v životopisu, který se bude jmenovat Mother Mary Comes to Me. Vydá jej nakladatelství Scribner. "Tuhle knihu jako bych psala celý život. Možná že matka jako ta moje si zasloužila, aby se z její dcery stala spisovatelka. A možná že spisovatelka jako já si přála mít právě takovou matku. Netruchlím nad ní jen jako dcera nad matkou, ale ještě víc jako umělkyně, která přišla o své nejúžasnější téma," říká dvaaašedesátiletá anglicky píšící autorka pouze dvou románů.

Boha maličkostí publikovala v roce 1997 a okamžitě za něj získala Bookerovu cenu. Následně Arundhati Roy překvapila oznámením, že s literaturou končí a dál se bude věnovat pouze politice.

Až v roce 2007 následoval její druhý a dosud poslední román nazvaný Ministerstvo nejvyššího štěstí. I ten už vyšel v českém překladu a dočkal se nominace na Bookerovu cenu. Kromě těchto dvou titulů Arundhati Roy publikuje výhradně eseje.

Spisovatelka, jejíž knihy spojují pohled moderní emancipované ženy s hlubokou láskou k indické tradici, byla roku 2003 hostem Festivalu spisovatelů Praha. "Snažím se balancovat mezi hrůzami, které způsobují některé tradice, a příkazy, které stejně přísně diktuje moderní doba," řekla tehdy Hospodářským novinám. Svůj postoj ilustrovala na příkladu typického indického ženského oděvu. "Ráda nosím sárí. Je to nejkrásnější oděv na světě a také nejvíc sexy. Ale kdyby mi je někdo nutil nosit, neoblékla bych je," prohlásila.

Arundhati Roy od 90. let minulého století kritizovala mimo jiné výstavbu indických přehrad, zkoušky atomových zbraní nebo náboženský fanatismus. Vystupovala ale také proti americké invazi do Afghánistánu a Iráku, opakovaně podporuje Palestince v boji proti Izraeli.

V rodné Indii se naposledy dostala do středu zájmu vloni, kdy byla obviněna z údajného podněcování nenávisti. Příčinou se stal 13 let starý výrok z konference, na němž spisovatelka podpořila osamostatnění Kašmíru. V té době na ni pravicový hinduistický aktivista podal stížnost, úřady se však podnětem nezabývaly.

Není jasné, proč stíhání po tolika letech náhle začalo. Deník New York Times to dává do souvislosti s omezováním svobody slova, ke kterému podle něj přistupuje současná indická vláda, a také se spisovatelčinou kritikou premiéra Naréndry Módího. Toho vyzvala Arundhati Roy k rezignaci naposledy v době pandemie koronaviru, kdy si Indie v jednu chvíli připisovala nejvyšší denní přírůstky nakažených na světě. "Prosím, odejděte. Je to ta nejzodpovědnější věc, kterou můžete udělat. Ztratil jste morální právo být premiérem," vzkázala mu.

Minulý měsíc se Arundhati Roy společně s íránským raperem Túmadžem Sálihím stala držitelkou ceny Disturbing the Peace Award, kterou uděluje Nadace Knihovny Václava Havla autorům čelícím perzekuci. Porota vyzdvihla, že spisovatelka navzdory pronásledování dál hájí lidská práva a životní prostředí.