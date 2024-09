V pražské Arše otevřel prostor pro mladé. Chce se věnovat genderu nebo ekologii

Nové místo na kulturu pro mladou generaci nazvané Třetí prostor, které má sloužit nápadům i experimentům napříč různými disciplínami, tento čtvrtek zprovoznila organizace Archa+. Zahájila tím novou sezonu v sálu dříve známém jako Divadlo Archa. Divákům nabídne koncerty, debaty i workshopy.

Podle kurátora programu Štěpána Kubišty chyběla v Česku kulturní instituce zaměřená na témata, která zajímají mladé. "Poté, co mě Ondřej Hrab oslovil, ať vymyslím koncept pokračování Divadla Archa se zadáním, aby to bylo něco jiného než současné divadlo, tak jsem si již hrál s myšlenkou, že žádné z velkých pražských divadel se nevěnuje mladé generaci," popisuje.

Mezi specifická témata, jež tuto cílovou skupinu baví nebo zajímají, podle Kubišty patří například gender, inovace, umělá inteligence nebo ekologie. Těm se chtějí věnovat.

Třetí prostor nicméně nemá mladým pouze sloužit. Kubišta by rád, aby se do tvorby také zapojovali. "Naším cílem je vytvořit strukturu, pomocnou organizační a prostorovou, kde budeme přitahovat také projekty, které si mladí budou dělat sami," říká.

Příkladem takového projektu může být první velká divadelní premiéra, kterou Archa+ připravuje ke konci října. "Udělali jsme open call, kde jsme do éteru pustili nabídku, aby nám mladí lidé poslali video, kde řeknou, proč je baví divadlo, co je baví a proč by se chtěli zapojit. Sešlo se nám několik set videí, ze kterých tvůrci inscenace vybrali několik desítek lidí, s nimiž průběžně představení tvoří. Někteří v něm budou i vystupovat," přibližuje Kubišta.

Prostor vede Jindřich Krippner, podle kterého je ideou projektu "být expertem" na mladou generaci ve všech možných oblastech, avšak skrze kulturu. "Cílem je mladé nejen reprezentovat, ale také je podněcovat, aby se ke kultuře přiblížili," doplňuje.

Divadlo Archa roky vedl Ondřej Hrab. Jeho poslední sezonu uzavřel loni 18. a 19. prosince japonský tanečník Min Tanaka. Od letoška se prostor jmenuje Archa+ a jeho směr udává Kubišta, jenž od roku 2014 řídil Novou scénu Národního divadla v Praze a později šéfoval komplexu Jatka78 v Holešovické tržnici nebo sezonnímu baru Přístav 18600 a klubu Fuchs2. Provozovatelé na webu označují Archu+ jako multifunkční a multikulturní, zaměřenou na mladé. Tento pátek se tu koná koncert irské folkové čtveřice Lankum, v sobotu následuje oslava nedožitých osmdesátých narozenin básníka a osobnosti českého undergroundu Ivana Martina Jirouse.

