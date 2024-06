Karlínské divadlo oželí zpochybněné části muzikálu Anděl Páně. Strachův souhlas nemá

Hudební divadlo Karlín vypustí z muzikálu Anděl Páně pasáže, o kterých režisér filmové předlohy Jiří Strach tvrdí, že kopírují jeho technický scénář. Pražská scéna Strachův nárok neuznává. Přesto se rozhodla do soudního vyřešení celé záležitosti uvádět muzikál v pozměněné podobě.

"Hudební divadlo Karlín garantuje, že díky drobným úpravám nebudou diváci ochuzeni o silný zážitek z muzikálu tak, jak tomu bylo doposud," uvedl ve středu mluvčí karlínské scény Tomáš Matějovský.

Snímky Anděl Páně a Anděl Páně 2 režiséra Jiřího Stracha patří k divácky nejúspěšnějším českým pohádkám. Muzikál nazvaný Anděl Páně měl v Karlíně premiéru vloni na podzim. Hudbu a texty napsal Ondřej G. Brzobohatý, režie se ujal Martin Čičvák. Strach na adaptaci nespolupracoval, autorka scénáře k prvnímu filmu z roku 2005 Lucie Konášová však ano.

"Vycházím ze svého scénáře, což byl první díl Anděla Páně. Ale samozřejmě jsme chtěli, aby se to nějak obohatilo a lidé nešli na důsledně převyprávěný film. Proto přicházím s novými nápady," prohlásila vloni Konášová, která je pod muzikálem podepsaná jako autorka námětu a libreta.

Jiří Strach už před časem politoval, že jej ohledně připravovaného muzikálu nikdo nekontaktoval. "Karlínské divadlo se mnou vůbec nejednalo. Mé svolení k užití autorských práv tedy nemá," řekl v lednu deníku Nedělní Aha. Podle režiséra projekt využívá úspěchu jeho filmů.

Karlínské divadlo v prohlášení z tohoto týdne uvedlo, že Strach celých 20 let od vzniku filmu nezpochybňoval autorství scénáře Lucie Konášové.

Celovečerní snímek Anděl Páně měl premiéru v listopadu 2005. V kinech ho vidělo na 190 tisíc diváků, jeho televizní premiéru na Vánoce 2006 pak sledovalo přes 2,5 milionu lidí. Anděl Páně 2 získal šest nominací na Českého lva, v roce 2017 bodoval na festivalu pro děti a mládež ve Vilniusu, kde obdržel hlavní cenu. V českých kinech ho zhlédlo 1,26 milionu osob.

Hlavní postavami muzikálu, který se stejně jako film odehrává v adventním čase, jsou popleta a nebeský outsider anděl Petronel se škodolibým čertem Uriášem. Společně putují po Zemi a snaží se dokázalt Pánu Bohu, jak lehké je napravovat hříšníky. Pokud by se to nepodařilo, Petronel sám přijde do pekla. Anděla v karlínském muzikálu alternují Ondřej Rychlý s Filipem Hořejšem, čerta ztvárnili Marek Lambora a Jan Sklenář. Dvojroli Pána Boha a Rychtáře dostal Jiří Korn, dále v muzikálu účinkují Roman Tomeš či Veronika Khek Kubařová.

Muzikál má ohlas, všechna uvedení v letošní sezoně jsou vyprodaná. Nejbližší vstupenky zbývají na zářijové reprízy. "V současné době jsou největšími hity The Bodyguard a Anděl Páně, ale i tak uvádíme také starší kousky," řekl ředitel karlínského divadla Egon Kulhánek v dubnovém rozhovoru pro web zena-in.cz.

Ferjenčíkova reklama

S využitím Strachovy pohádky Anděl Páně má v těchto týdnech potíže také neúspěšný kandidát České pirátské strany do europarlamentu Mikuláš Ferjenčík.

Agentura Dilia, která zastupuje Stracha, vyzvala politika ke stažení předvolebního videa, v němž Ferjenčík pracuje s motivy ze Strachových filmových pohádek. Žádá i zaplacení pokuty ve výši 150 tisíc korun.

Bývalý poslanec reagoval, že neustoupí a bude bojovat proti pokusům o omezování svobody slova. Sdělil také, že do politiky šel kvůli boji proti praktikám, kdy autorské svazy vyhrožují podle něj nesmyslnými pokutami. "Pro mě je svoboda slova zásadní a nebudu ustupovat nátlaku," vzkázal Ferjenčík.

V předvolebním klipu se z pirátských představitelů objevují mimo jiné ministr zahraničí Jan Lipavský, náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib nebo poslanec Jakub Michálek. Jejich oblečení i brána v pozadí, ze které před koncem klipu vystoupí Ferjenčík, nápadně připomínají kostýmy postav a nebeskou bránu ze Strachových filmů.

