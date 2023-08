Když i světelné meče nudí. Ahsoka je nejospalejší seriál ze světa Star Wars

Bývalá rytířka řádu Jedi Ahsoka Tano stojí uprostřed opuštěných zbytků architektury kdesi v poušti na vyprahlé planetě. Hrdinka nového seriálu z prostředí Star Wars se zdá být ztělesněním slova „cool“. Ladně zapne paprsky svých dvou světelných mečů, baletním kruhovým pohybem vyřízne okruh v zemi a zmizí ze záběru. Chybí jediné: život.

Nová série Ahsoka, jejíž první dva díly jsou od pátku k vidění na platformě Disney+, začíná tak klasicky, jak jen to jde. Barevné titulky shrnující děj se valí po hvězdném tmavém pozadí, hned následující záběr patří obrysům vesmírného korábu. A než by divák napočítal do pěti, na jeho palubě se rozsvítí rudé paprsky světelných mečů, které patří těm na temné straně Síly. Jaký kontrast oproti loňskému seriálu Andor, jenž se pokusil vyprávět temnější, neotřelý a špinavý příběh z prostředí oblíbené ságy.

Tvůrce Ahsoky Dave Filoni patří k veteránům studia Lucasfilm, s tvůrcem tohoto světa Georgem Lucasem pracoval už v nultých letech, ještě než firmu koupil Disney. Nyní se Filoni pokouší oživit franšízu v její nejslavnější podobě. Což v tomto případě bohužel také znamená v té nejméně životaschopné.

Seriál se odehrává po konci galaktické války, která probíhala v době původní Lucasovy trilogie Hvězdných válek ze 70. a 80. let minulého století. Zlé Impérium je v troskách, stejně jako učení rytířů Jedi. Ale stále přežívají jak ti, kdo se přimkli ke správné straně Síly, tak ti ovládající tu temnou.

Hrdinka Ahsoka Tano pátrá po admirálovi Thrawnovi, posledním přeživším důstojníkovi imperiální flotily. A do cesty jí přicházejí různé komplikace včetně ran z minulosti, kdy trénovala u důležitých adeptů řádu Jedi včetně Anakina Skywalkera.

Už když představitelka hlavní role Rosario Dawson během úvodní epizody trousí k divákům podobné informace, působí vše nuceně a zbytečně - jako odškrtávání položek v povinné výbavě díla z prostředí hvězdné ságy. Ani charisma čtyřiačtyřicetileté herečky, známé z filmů Muži v černém 2 nebo 25. hodina, neumí oživit postavu, která v univerzu sice má důležitou roli, ale připomíná především designovou figurku z hračkárny.

I Pedro Pascal pod helmou svého hrdiny seriálu The Mandalorian působil víc jako bytost z masa a kostí než tato protagonistka, jejíž jedinou funkcí se zdá být, aby vypadala dobře na sběratelské poličce.

Seriál chce stát na silných ženských postavách, tou druhou je Ahsočina přítelkyně a učednice, rebelka tělem i duší. Což se dozvíme, jakmile tato mandalorianská válečnice a umělkyně Sabine Wrenová chybí na důležitých slavnostech, kde má k lidu pronést stmelující řeč. Jenže na to ji neužije. A navíc má zrovna potřebu prohánět se na populárním vysokorychlostním vznášedle kdesi na závodní dráze.

Takže přichází další zbytečná scéna, v níž si fanoušci užijí trochu rychlé jízdy a seznamují se s ženou, jež má podobný přístup k autoritám jako jiný slavný pilot čehokoli - potížista Maverick hraný Tomem Cruisem v sérii Top Gun.

Seriál Ahsoka nepochybně míří na mladší generaci Z, která s hrdinkou vyrostla díky sériím, jako byly animované Star Wars: Klonové války. Tím spíš je však novinka úmorná v ponoru do nostalgického podbízení se fanouškům. Dává jim to, co žádají, divákům neznalým předchozích děl však neumí nabídnout žádné emoční pouto s postavami, které tu prostě nějak pobývají na obrazovce. Jako by u Disneyho opět rezignovali na jakýkoli vývoj a jen konzervovali, co fungovalo kdysi.

Ahsoka je pouze další klon, po úvodních epizodách zatím jeden z těch nejzrezlejších. Vypadá hezky, ale asi stejně hezky jako libovolný plakát z prostředí Star Wars, kde je dost známých propriet, prostředí a hrdinů.

Novinka má natolik pomalý a úmorný rozjezd, že dovede nudit i ve chvílích, kdy se paprsky laserových pistolí střetávají se světelnými meči. Samy o sobě už tyto laserové kejkle dávno ztratily svou okouzlující moc.

Ze všech nedávných seriálů odehrávajících se v prostředí Star Wars je Ahsoka rozhodně nejvíce posedlá tím, aby příliš nevybočovala a dala fanouškům, co milují. Jakkoli jde o jeden z mála produktů této ságy, kde hlavní roli hrají ženy, prozatím se to nijak zvlášť neprojevuje.

Pokud nejste znalci a nehodláte zkoumat detaily toho, jak tento počin souvisí se sérií o Mandalorianovi a kterak povede k dalším produktům, které by měly sjednotit osazenstvo všech těchto volně provázaných sérií, pak zbude jen jediný pocit.

Ahsoka postrádá styl, hravost a rozmanité pocty mnoha klasickým westernům, což byly prvky, které dovedly i v mnoha ohledech problematického Mandaloriana udržet naživu po celé jeho tři řady.

Nadále se zdá, že Star Wars v podání Disneyho se zvládají vyčerpat mnohem rychlejším tempem než příbuzenská superhrdinská franšíza od Marvelu. Ta také bojuje s upadající, stále více nevyrovnanou kvalitou. Přesto se jí občas podaří víc než jen prodávat další variaci na hudební fanfáry skladatele Johna Williamse a "magické" triky rytířů řádu Jedi.

Při sledování Ahsoky přijde na mysl jeden z nejslavnějších okamžiků ságy, to, jak pašeráka Hana Sola zamrazili do kovu jménem karbonit. Jeho bolestivý výraz by při pohledu do zrcadla nejspíš spatřil nejeden z diváků, který se rozhodne dát šanci Ahsoce.