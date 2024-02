Plachetka opět zpívá ve vídeňské opeře, ztvárnil lazebníka Figara

Přední český operní pěvec Adam Plachetka se toto úterý ve Vídeňské státní opeře zhostil barytonové role titulního lazebníka Figara v opeře Lazebník sevillský od Gioacchina Rossiniho. Reprízy plánuje věhlasná rakouská scéna na pátek, příští pondělí a čtvrtek.

Adam Plachetka ve vídeňské opeře působil již od svých 25 let v sólistickém ansámblu. | Foto: Ilona Sochorová

V inscenaci z roku 2021 režírované Němcem Herbertem Fritschem dále účinkují Lawrence Brownlee jako hrabě Almaviva, Patrizia Nolz v roli Rosiny nebo Adam Palka jako Basilio. Diriguje venezuelský rodák Diego Matheuz. Komická opera o dvou dějstvích pochází z roku 1816.

"Rossiniho Figaro mě potkává poněkolikáté v kariéře. Zpíval jsem tuto roli už v předchozí vídeňské inscenaci," říká Plachetka. "Velmi rád také vzpomínám na Lazebníka v Chicagské opeře, kde jsem prošel celým zkušebním procesem a krásně jsem se já i Figaro sžili," dodává.

Roli lazebníka basbarytonista rovněž nastudoval v pražském Národním divadle, kde ho opět ztvární příští sezonu. Nyní má Plachetka čerstvě za sebou angažmá v newyorské Metropolitní opeře jako Marcello v Bohémě od Giacoma Pucciniho.

Ve vídeňské opeře za posledních deset let účinkoval v inscenacích Bohémy, Alciny, Nápoje lásky, Dona Giovanniho, Figarovy svatby nebo Italky v Alžíru. Už od svých 25 let zde několik let působil v sólistickém ansámblu. V nadcházející sezoně mu mají ve Vídni přibýt další, zatím neoznámené role, uvedla pěvcova manažerka Kateřina Motlová.

Osmatřicetiletý Adam Plachetka patří mezi světově nejžádanější české pěvce. Příští rok chystá velkou oslavu svých čtyřicátých narozenin. Už podruhé vystoupí v pražské O2 areně, a to 24. ledna 2025 za účasti mnoha hostů.

Letos se Plachetka představí 2. března na slavnostním galavečeru k 200. výročí narození Bedřicha Smetany, který bude živě přenášet televize z pražského Národního divadla. Tamtéž pak v květnu nastuduje roli Kaliny v nové inscenaci Smetanovy opery Tajemství, kterou režíruje Ondřej Havelka.

Plachetka rovněž ztvární Přemysla v koncertním provedení opery Libuše s Českou filharmonií pod taktovkou Jakuba Hrůši, jež bude uvedena v Rudolfinu u příležitosti festivalu Pražské jaro a rovněž pak na Smetanově Litomyšli. Letošní sezona pro Adama Plachetku pomyslně vyvrcholí basovým sólem v provedení Mozartova Rekviem v milánské La Scale pod taktovkou Daniela Hardinga.

Video: Adam Plachetka zpívá Figara