40 nejočekávanějších filmů roku 2025: Avatar 3, Kafka, nový DiCaprio nebo český Džob

Bob Dylan: Úplně neznámý

Režie: James Mangold, česká premiéra 23. ledna

Šest let se americký herec Timothée Chalamet připravoval na roli Boba Dylana. Objížděl místa, kde písničkář vyrůstal, učil se kvůli němu na kytaru i foukací harmoniku, poznával newyorskou folkovou scénu z 60. let, kde hudebník začínal. A už při natáčení předešlých filmů, fantasy Wonka a sci-fi Duna, členové štábu viděli Chalameta posedávat s kytarou a hrát Dylanovy skladby.

To vše nyní Timothée Chalamet zužitkovává v hlavní roli snímku Bob Dylan: Úplně neznámý, který natočil režisér James Mangold a česká kina ho začnou promítat 23. ledna. V USA už devětadvacetiletému herci vynesl nominaci na Zlatý glóbus, a pokud by za tento výkon získal i Oscara, stal by se v této kategorii nejmladším držitelem v dějinách. Nominace teprve budou zveřejněny.

Film má na webu rottentomatoes.com průměrné skóre 77 procent od kritiků a 96 procent od diváků. A podle britského deníku Guardian také díky němu dnes třiaosmdesátiletý Dylan začíná být zajímavý i pro příslušníky generace Z.