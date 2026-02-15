Zdá se, že heslo „Rychleji, výše, silněji“ vzali sportovci v italských horách vážně i mimo sjezdovky a ledové plochy. Zimní olympiáda v Miláně a Cortině d'Ampezzo čelila první kuriózní krizi: zásoby kondomů zmizely rekordním tempem. Organizátoři už přispěchali se slibem, že nová dávka je na cestě.
Zdá se, že krize v italských olympijských vesnicích je zažehnána. Poté, co sportovci v Miláně a Cortině d'Ampezzo vyprázdnili krabice s kondomy během rekordních tří dnů, museli organizátoři narychlo přislíbit, že zásoby doplní.
Dorazí nejpozději v pondělí.
Paříž vs. Itálie
Organizátoři letošních zimních her byli ve svých odhadech oproti letní Paříži až nečekaně skromní. Zatímco pod Eiffelovou věží v roce 2024 počítali s obří „armádou“ 10 500 sportovců a připravili pro ně ohromujících 300 tisíc kondomů (což vycházelo na necelých 30 kusů na hlavu), Italové v horách vsadili na komornější atmosféru.
Pro zhruba 2 800 účastníků zimních her nachystali na úvod pouhých 10 tisíc kusů. Jenže stačilo pár dní a kondomy zdarma už nebyly. „Můžete si to spočítat sami. Ukazuje to, že Valentýn je v olympijské vesnici v plném proudu,“ glosoval situaci s úsměvem mluvčí MOV Mark Adams. Podle něj je „kondomová story“ už tradičním a povinným folklórem každých her.
„Můžeme potvrdit, že dodatečné zásoby jsou právě distribuovány do všech vesnic a proces doplňování potrvá až do pondělí,“ stojí v oficiálním prohlášení výboru. Organizátoři zároveň slíbili, že automaty budou pod kontrolou až do závěrečného ceremoniálu 22. února.
Olympijská postelová historie
Soul 1988: Poprvé se začaly kondomy oficiálně distribuovat (tehdy 8 500 kusů), aby se zvýšilo povědomí o HIV.
Rio 2016: Absolutní rekord. Rozdalo se 450 000 kondomů.
Paříž 2024: Sportovci spotřebovali 300 tisíc kondomů.
Itálie 2026: 10 tisíc kusů zmizelo za tři dny.
Suvenýr, který se nezkazí
Není to ale vždy jen o vášni mezi tréninky. Madagaskarská lyžařka Mialitiana Clercová upozornila na praktickou stránku věci: olympijské kondomy jsou vyhledávaným suvenýrem. „U vchodu do každé budovy byly krabice, ale každý den byly prázdné. Lidi si je berou domů pro kamarády. Je to takový vtipný olympijský dárek,“ vysvětlila.
Nedostatkem byli zaskočeni i někteří další sportovci. „Všiml jsem si toho ráno a byl jsem v šoku jako všichni ostatní,“ přiznal v sobotu mexický krasobruslař Donovan Carrillo.
Zdroj: Reuters
