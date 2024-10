Pak že moc neujede. Česká rodina objela svět elektroautem. Dobíjela ho i v hotelu

Pětičlenná rodina Martínkova z pelhřimovského Skrýšova absolvovala jako první v Česku cestu kolem světa v elektromobilu. V úterý ještě byla na cestě domů, následující den už si v pelhřimovském Muzeu rekordů přebírala ocenění nového českého rekordmana. Na cestu se Martínkovi vydali 20. dubna.

"Už před mnoha lety, když jsem ještě nevěděl, že to vůbec udělám, jsem si říkal, že kdybych mohl pro své děti udělat něco úplně nejvíc, tak by to bylo ukázat jim celý svět. Jen když jsem měl tu myšlenku v hlavě, sám jsem nevěřil tomu, že to udělám," zavzpomínal na počátky nápadu objet svět Zdeněk Martínek.

V nepříliš velkém elektromobilu Tesla Model 3 cestoval se svojí ženou Hanou a třemi dětmi ve věku deset, osm a šest let. Příprava cesty jim trvala déle než rok a obnášela kromě jiného vyřešení školní docházky dětí. Nejmladší dcera měla do školy nastoupit letos v září. Vzdělání na cestě šlo řešit vzdáleným přístupem přes školní aplikace, přesto děti ve škole čeká přezkoušení.

Cesta kolem světa směřovala nejprve na západ Evropy, odtud do Afriky a pak do severní Ameriky a Asie. Zpátky vedla přes Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Doprovázel je průkopník elektromobility Rafael de Mestre, který byl první, kdo v elektromobilu objel svět. "Zná osobně spoustu dalších lidí, co to udělali, ale nikdy to nikdo neudělal s rodinou. V tomhle jsme světově unikátní," řekl Martínek. I když měl k dispozici i jiné vozy, cestovat s autem na elektrický pohon bral jako výzvu. Nakonec s autem zdolal přes 39 tisíc kilometrů.

Dostat se k elektřině bylo podle Martínka nejsložitější v Kazachstánu a Uzbekistánu, kde byla jediná nabíjecí stanice na 1000 kilometrů, takže jim musela stačit obyčejná zásuvka v hotelu. "A třeba konkrétně v Turecku je, myslím si, infrastruktura už mnohem lepší než v Čechách, nabíječka je prakticky na každé benzince," řekl Martínek.

Trasu jejich cesty ovlivnila i geopolitická situace. Přes Kaspické moře se nechali přepravit lodí. Jinudy jet nemohli. "Spodem musíte přes Írán, což nechcete, zrovna tam stříleli rakety, a severem přes Rusko, což jsme taky nechtěli, protože to vnímám tak, že je s ním Evropa ve válečném stavu," řekl Martínek.

Zážitky z cesty by chtěl lidem předávat při besedách. Uvažuje i o napsání cestovatelské knihy.