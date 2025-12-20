Sbohem, Google Mapy. Vědci z Technické univerzity v Mnichově posunuli hranice kartografie zase o kus dál. Po sedmi letech vývoje představili GlobalBuildingAtlas – nejpodrobnější 3D model planety, který zahrnuje 97 procent všech budov na Zemi. Od mrakodrapů v New Yorku až po hliněné chýše v odlehlých částech Afriky. Najít mezi nimi můžete i svůj dům.
Atlas, který nemá obdoby. GlobalBuildingAtlas představuje nejkompletnější digitální obraz lidské civilizace, jaký vůbec kdy vznikl. Tým pod vedením profesorky Siao-siang Ču shromáždil přibližně 800 tisíc satelitních snímků z celého světa a pomocí umělé inteligence a hlubokého učení z nich odhadl půdorys, výšku i objem každé z 2,75 miliardy staveb, které pokrývají 97 procent veškeré zástavby planety.
Mapa s prostorovým rozlišením tři krát tři metry umožňuje vidět nejen polohu budov, ale i jejich velikost. Ve srovnání s dosavadními mapami tohoto typu nabízí informace o další víc než miliardě budov, přičemž téměř všechny stavby jsou ve 3D modelech. „3D informace o budovách poskytují mnohem přesnější obraz urbanizace a chudoby než tradiční 2D mapy,“ říká Siao-siang Ču.
Od mrakodrapů po hliněné domy v Africe
Jedním z největších přínosů projektu je zmapování oblastí, které byly pro digitální svět dosud téměř neviditelné. Na mapách totiž často chyběla velká část Afriky, Jižní Ameriky a odlehlých venkovských regionů. S GlobalBuildingAtlas se to ale změnilo a vědci do rukou dostali nástroj, se kterým získají mnohem přesnější představu o hustotě zalidnění a životních podmínkách v rozvojových zemích.
„Informace o 3D budovách poskytují mnohem přesnější obraz urbanizace a chudoby než tradiční 2D mapy,“ vysvětluje profesorka Ču. „S 3D modely vidíme nejen půdorys, ale i objem každé budovy, což umožňuje mnohem přesnější vhled do životních podmínek.“
Mapa tak rozhodně není jen působivou vizuální podívanou. Data v ní mají zásadní praktický význam. Mohou také pomoci například při urbanistickém plánování, modelování energetické spotřeby, výpočtech uhlíkových emisí nebo při sledování dopadů změny klimatu. Velký potenciál má atlas také při zvládání přírodních katastrof – například pro plánování evakuací, odhad škod nebo koordinaci záchranných složek po zemětřeseních, povodních či tsunami.
GlobalBuildingAtlas není jen nástrojem pro vědce, výzkumný tým data volně zpřístupnil veřejnosti přímo v prohlížeči. Každý uživatel si tak může zkusit najít svůj vlastní dům nebo prozkoumat odlehlé kouty planety. Atlas dokonce disponuje několika praktickými filtry, surová data jde překrýt například podklady z Google Maps nebo OpenStreetMap. Stačí tak jen pár kliknutí a uvidíte svět v nové perspektivě.
Mohlo by vás zajímat
"Je v tom nejlepší z celého týmu." Český obr se díky nové roli může stát boháčem
Kdybyste si měli tipnout, kdo z českých hokejistů rozdal v této sezoně zámořské NHL nejvíc bodyčeků, možná by vás napadl tvrďák z obrany Radko Gudas. A skutečnost? Suverénně vládne obrovitý útočník Adam Klapka. Calgary ho ale tlačí i do jiné, důležitější role.
ŽIVĚMinistr Zůna: Prioritou je protivzdušná obrana, stíhačky F-35 koupíme
Ministerstvo obrany bude pokračovat ve strategických a významných modernizačních projektech, včetně nákupu amerických letounů F-35. Na páteční tiskové konferenci to uvedl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Prioritou se podle něj stává protivzdušná obrana a působení armády v nových operačních doménách.
ŽIVĚRusko vypoví vojenské dohody uzavřené s řadou zemí včetně Česka
Rusko vypoví vojenské dohody s řadou zemí včetně těch, které uzavřelo s Českem, Polskem, Německem nebo Británií v letech 1992 až 2002. V pátek večer to napsala ruská státní tisková agentura TASS; rozhodnutí bylo zveřejněno ve vládním větníku. "Povolit ruskému ministerstvu obrany ukončit následující mezinárodní smlouvy," cituje TASS vládní pokyn.
Kämpf se poprvé trefil za Vancouver, Nečas hvězdou zápasu. Dostálovi večer nevyšel
David Kämpf přispěl v NHL svým prvním gólem sezony k výhře hokejistů Vancouveru 4:1 na ledě New Yorku Islanders a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Na dvě branky vítězů přihrál Filip Hronek. Martin Nečas vstřelil jeden gól Colorada, které doma udolalo Winnipeg 3:2, a stal se třetí hvězdou zápasu.