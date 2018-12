Konec starých časů. Bistro na Masarykově nádraží musí skončit, nahradí ho modernější

Pivo z kácovského pivovaru za 28 korun nebo boršč za 35 korun prodával Luděk Prchal v bistru na pražském Masarykově nádraží pět let. Posledního zákazníka obslouží v poledne 24. prosince, majitel prostoru, společnost Jídelní a lůžkové vozy, mu koncem října ukončil smlouvu. Nahradí ho jiná provozovna s moderním rychlým občerstvením.

"Před pěti jsme tady v tom okénku začali prodávat palačinky. Po více než roce domlouvání a přesvědčovaní jsme si vyjednali rozšíření prostoru. Tady, kde teď sedíme, bylo skladiště," vypráví majitel bistra Luděk Prchal.

Výpověď dostal před dvěma měsíci. "Mohli jsme tu zůstat do konce roku, ale to už jsem nechtěl," dodává. Provozovnu podle něj nahradí rychlé občerstvení amerického řetězce. To však majitel prostoru nepotvrdil, vyjádření společnosti Jídelní a lůžkové vozy se redakci Aktuálně.cz do vydání nepodařilo získat.

"Věděli jsme, že tady skončíme, jen jsme nevěděli kdy. Ještě letos v červnu mi bylo řečeno, že výpověď dostaneme tak za tři roky. Přišla ale ke konci října," podotýká Prchal.

Zrušení bistra ho mrzí hlavně kvůli zákazníkům, kvůli kterým držel i příznivé ceny - pivo za 28 korun, polévku za 35 korun nebo hotovky do stovky. Před dvěma lety proto přestal prodávat plzeňské a nahradil ho pivem z kácovského pivovaru.

Lidové ceny podle něj ale nezapadají do konceptu majitele. V budoucnu by měly víc odpovídat tomu, že nádraží se nachází v samotném centru Prahy. "Nepřijde mi to ale moc logické. Vždyť tady nekončí ani jeden mezinárodní spoj. Kdo tedy do těchto podniků bude chodit?" ptá se.

Zatímco o palačinky, kvůli kterým Prchal na Masarykově nádraží začal, nebyl zájem, pivo, polévka nebo řízky šly doslova na dračku. "Denně jsme prodávali i hektolitr polévky. Nejvyhlášenější byl boršč. Velký zájem byl i o vepřo, knedlo, zelo nebo řízky," tvrdí.

Bistro si oblíbili kromě cestujících i zaměstnanci Českých drah nebo cizinci ubytovaní v centru Prahy. "Běžně tu kolem probíhali lidé z práce na vlak a volali jedno do skla, druhé do kelímku," směje. Právě tohle mu bude nejvíc chybět.

Na Masarykové nádraží ale zažil Prchal i divočejší časy. "Tu a tam sem zavítaly dvě dámy, u nichž se dalo koupit všechno možné. U nás je pak hledali jejich štamgasti," uzavírá s tím, že v poslední době se situace na nádraží uklidnila.

Okolí Masarykovo nádraží čekají v budoucnosti velké změny. Společnost Penta chce na pozemcích vybudovat administrativní čtvrť s obchody a restauracemi, ale také park podle projektu studia zesnulé britské architektky Zahy Hadidové. Nové vedení Prahy 1 má k projektu řady výhrad, radním například vadí především velký počet nových budov.